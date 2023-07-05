https://sputnik-georgia.ru/20230705/spektakli-sturua-i-ne-tolko-minkult-nazval-pobediteley-konkursa-gastroley-v-regionakh-279278737.html
Спектакли Стуруа и не только: Минкульт назвал победителей конкурса гастролей в регионах
Спектакли Стуруа и не только: Минкульт назвал победителей конкурса гастролей в регионах
На финансирование гастролей по стране ведомство выделило 250 тысяч лари 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T20:08+0400
2023-07-05T20:08+0400
2023-07-05T20:08+0400
роберт стуруа
гоча капанадзе
тбилиси
культура
грузия
новости
театр
театр руставели
сухумский государственный драматический театр им. гамсахурдия
тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выявило проекты-победители конкурса по финансированию гастролей профессиональных столичных театров в регионы страны, говорится в сообщении ведомства.На конкурс было выделено 250 тысяч лари (более 96 тысяч долларов). Всего в министерство для участия в конкурсе обратились 25 заявителей. В итоге 17 проектов-победителей покажут 71 спектакль на 66 сценах разных муниципалитетов.Так, в список победителей попали: Национальный театр им. Ш. Руставели Государственный театр музкомедии и драмы им. В. Абашидзе, Цхинвальский драмтеатр им. Ив. Мачабели, Сухумский ТЮЗ, Драматический театр им. С. Ахметели, Театр пальцев, Театр теней "Абхазия" и другие.В регионах также дождутся гастролей Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна, муниципального театра имени Сандро Мревлишвили, театра "Анарекли", Театра киноактеров Туманишвили и Театра движения.Зрители в регионах смогут увидеть постановки: Вано и Нико" (реж. Роберт Стуруа), "Шапка невидимка" (реж. Гоча Капанадзе), "Гедда Габблер" (реж. Тата Попиашвили), "Олененок" (реж. Ирма Таварткиладзе), "История грузинского театра" (реж. Николоз Сабашвили) и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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роберт стуруа, гоча капанадзе, тбилиси, культура, грузия, новости, театр, театр руставели, сухумский государственный драматический театр им. гамсахурдия, тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
роберт стуруа, гоча капанадзе, тбилиси, культура, грузия, новости, театр, театр руставели, сухумский государственный драматический театр им. гамсахурдия, тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Спектакли Стуруа и не только: Минкульт назвал победителей конкурса гастролей в регионах
На финансирование гастролей по стране ведомство выделило 250 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выявило проекты-победители конкурса по финансированию гастролей профессиональных столичных театров в регионы страны, говорится в сообщении ведомства.
На конкурс было выделено 250 тысяч лари (более 96 тысяч долларов). Всего в министерство для участия в конкурсе обратились 25 заявителей. В итоге 17 проектов-победителей покажут 71 спектакль на 66 сценах разных муниципалитетов.
Так, в список победителей попали: Национальный театр им. Ш. Руставели Государственный театр музкомедии и драмы им. В. Абашидзе, Цхинвальский драмтеатр им. Ив. Мачабели, Сухумский ТЮЗ, Драматический театр им. С. Ахметели, Театр пальцев, Театр теней "Абхазия" и другие.
В регионах также дождутся гастролей Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна, муниципального театра имени Сандро Мревлишвили, театра "Анарекли", Театра киноактеров Туманишвили и Театра движения.
Зрители в регионах смогут увидеть постановки: Вано и Нико" (реж. Роберт Стуруа), "Шапка невидимка" (реж. Гоча Капанадзе), "Гедда Габблер" (реж. Тата Попиашвили), "Олененок" (реж. Ирма Таварткиладзе), "История грузинского театра" (реж. Николоз Сабашвили) и многие другие.