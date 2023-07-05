Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230705/spektakli-sturua-i-ne-tolko-minkult-nazval-pobediteley-konkursa-gastroley-v-regionakh-279278737.html
Спектакли Стуруа и не только: Минкульт назвал победителей конкурса гастролей в регионах
Спектакли Стуруа и не только: Минкульт назвал победителей конкурса гастролей в регионах
На финансирование гастролей по стране ведомство выделило 250 тысяч лари 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T20:08+0400
2023-07-05T20:08+0400
роберт стуруа
гоча капанадзе
тбилиси
культура
грузия
новости
театр
театр руставели
сухумский государственный драматический театр им. гамсахурдия
тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/02/245300297_0:106:2029:1247_1920x0_80_0_0_fe45d0a1aa5f9624cef0ab0c806049d5.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выявило проекты-победители конкурса по финансированию гастролей профессиональных столичных театров в регионы страны, говорится в сообщении ведомства.На конкурс было выделено 250 тысяч лари (более 96 тысяч долларов). Всего в министерство для участия в конкурсе обратились 25 заявителей. В итоге 17 проектов-победителей покажут 71 спектакль на 66 сценах разных муниципалитетов.Так, в список победителей попали: Национальный театр им. Ш. Руставели Государственный театр музкомедии и драмы им. В. Абашидзе, Цхинвальский драмтеатр им. Ив. Мачабели, Сухумский ТЮЗ, Драматический театр им. С. Ахметели, Театр пальцев, Театр теней "Абхазия" и другие.В регионах также дождутся гастролей Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна, муниципального театра имени Сандро Мревлишвили, театра "Анарекли", Театра киноактеров Туманишвили и Театра движения.Зрители в регионах смогут увидеть постановки: Вано и Нико" (реж. Роберт Стуруа), "Шапка невидимка" (реж. Гоча Капанадзе), "Гедда Габблер" (реж. Тата Попиашвили), "Олененок" (реж. Ирма Таварткиладзе), "История грузинского театра" (реж. Николоз Сабашвили) и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/02/245300297_112:0:1915:1352_1920x0_80_0_0_8a9f3a8d9a955e80edbae6f4cab0b835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
роберт стуруа, гоча капанадзе, тбилиси, культура, грузия, новости, театр, театр руставели, сухумский государственный драматический театр им. гамсахурдия, тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
роберт стуруа, гоча капанадзе, тбилиси, культура, грузия, новости, театр, театр руставели, сухумский государственный драматический театр им. гамсахурдия, тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили, министерство культуры, спорта и молодежи грузии

Спектакли Стуруа и не только: Минкульт назвал победителей конкурса гастролей в регионах

20:08 05.07.2023
© photo: Rustaveli Theatre / FBСпектакль "Вано и Нико"
Спектакль Вано и Нико - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2023
© photo: Rustaveli Theatre / FB
Подписаться на
НовостиTelegram
На финансирование гастролей по стране ведомство выделило 250 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии выявило проекты-победители конкурса по финансированию гастролей профессиональных столичных театров в регионы страны, говорится в сообщении ведомства.
На конкурс было выделено 250 тысяч лари (более 96 тысяч долларов). Всего в министерство для участия в конкурсе обратились 25 заявителей. В итоге 17 проектов-победителей покажут 71 спектакль на 66 сценах разных муниципалитетов.
Так, в список победителей попали: Национальный театр им. Ш. Руставели Государственный театр музкомедии и драмы им. В. Абашидзе, Цхинвальский драмтеатр им. Ив. Мачабели, Сухумский ТЮЗ, Драматический театр им. С. Ахметели, Театр пальцев, Театр теней "Абхазия" и другие.
В регионах также дождутся гастролей Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна, муниципального театра имени Сандро Мревлишвили, театра "Анарекли", Театра киноактеров Туманишвили и Театра движения.
Зрители в регионах смогут увидеть постановки: Вано и Нико" (реж. Роберт Стуруа), "Шапка невидимка" (реж. Гоча Капанадзе), "Гедда Габблер" (реж. Тата Попиашвили), "Олененок" (реж. Ирма Таварткиладзе), "История грузинского театра" (реж. Николоз Сабашвили) и многие другие.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0