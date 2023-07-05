https://sputnik-georgia.ru/20230705/strana-nezabyvaemykh-vpechatleniy-v-gruzii-snyali-klip-o-bezopasnom-turizme--video-279281148.html

"Страна незабываемых впечатлений": в Грузии сняли клип о безопасном туризме – видео

"Страна незабываемых впечатлений": в Грузии сняли клип о безопасном туризме – видео

Новый ролик еще больше привлечет туристов в Грузию и особенно в Аджарию, считают в ведомстве 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T19:09+0400

2023-07-05T19:09+0400

2023-07-05T19:09+0400

торнике рижвадзе

аджария

батуми

новости

туризм

грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. МВД Грузии представило видеоролик, подготовленный для повышения осведомленности общественности о безопасном туризме – презентация состоялась в курортном городе Батуми (АР Аджария).На презентации видеоролика, кроме главы Национальной администрации туризма, присутствовали заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани. По его словам, подготовленный видеоролик рассчитан как на туристов, так и на жителей страны. Дарахвелидзе выразил уверенность, что это будет посланием, которое еще больше привлечет туристов в Грузию и особенно в Аджарию. В свою очередь, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасной туристической среды в стране. "Очень важным в этом городе, в этой стране является безопасность, среда, где наши гости с семьями почувствуют себя защищенными. Хочу поблагодарить личный состав МВД, всех полицейских, представителей подразделений за самоотверженный труд", – сказал Рижвадзе.Обеспечение безопасного туризма для министерства внутренних дел Грузии является одним из приоритетных направлений. Летний сезон открыт, и представители разных подразделений ведомства в масштабах всей страны заботятся об обеспечении безопасной среды для визитеров, отметили в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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торнике рижвадзе, аджария, батуми, новости, туризм, грузия