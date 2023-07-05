https://sputnik-georgia.ru/20230705/strana-nezabyvaemykh-vpechatleniy-v-gruzii-snyali-klip-o-bezopasnom-turizme--video-279281148.html
"Страна незабываемых впечатлений": в Грузии сняли клип о безопасном туризме – видео
"Страна незабываемых впечатлений": в Грузии сняли клип о безопасном туризме – видео
Новый ролик еще больше привлечет туристов в Грузию и особенно в Аджарию, считают в ведомстве 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T19:09+0400
2023-07-05T19:09+0400
2023-07-05T19:09+0400
торнике рижвадзе
аджария
батуми
новости
туризм
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0c/249428526_771:165:2889:1356_1920x0_80_0_0_019273cc91c4efd304f824bc5b76ae1e.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. МВД Грузии представило видеоролик, подготовленный для повышения осведомленности общественности о безопасном туризме – презентация состоялась в курортном городе Батуми (АР Аджария).На презентации видеоролика, кроме главы Национальной администрации туризма, присутствовали заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани. По его словам, подготовленный видеоролик рассчитан как на туристов, так и на жителей страны. Дарахвелидзе выразил уверенность, что это будет посланием, которое еще больше привлечет туристов в Грузию и особенно в Аджарию. В свою очередь, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасной туристической среды в стране. "Очень важным в этом городе, в этой стране является безопасность, среда, где наши гости с семьями почувствуют себя защищенными. Хочу поблагодарить личный состав МВД, всех полицейских, представителей подразделений за самоотверженный труд", – сказал Рижвадзе.Обеспечение безопасного туризма для министерства внутренних дел Грузии является одним из приоритетных направлений. Летний сезон открыт, и представители разных подразделений ведомства в масштабах всей страны заботятся об обеспечении безопасной среды для визитеров, отметили в ведомстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0c/249428526_1033:137:2710:1395_1920x0_80_0_0_4f62064738a4f35f88a6dd9083ba6fd2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
торнике рижвадзе, аджария, батуми, новости, туризм, грузия
торнике рижвадзе, аджария, батуми, новости, туризм, грузия
"Страна незабываемых впечатлений": в Грузии сняли клип о безопасном туризме – видео
Новый ролик еще больше привлечет туристов в Грузию и особенно в Аджарию, считают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. МВД Грузии представило видеоролик, подготовленный для повышения осведомленности общественности о безопасном туризме – презентация состоялась в курортном городе Батуми (АР Аджария).
На презентации видеоролика, кроме главы Национальной администрации туризма, присутствовали заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.
"У нас очень большая миссия и честь защищать безопасность каждого туриста. Это имидж нашей страны, чтобы у каждого человека, путешествующего по Грузии, появилось желание еще раз сюда приехать", – заявил Дарахвелидзе.
По его словам, подготовленный видеоролик рассчитан как на туристов, так и на жителей страны. Дарахвелидзе выразил уверенность, что это будет посланием, которое еще больше привлечет туристов в Грузию и особенно в Аджарию.
В свою очередь, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасной туристической среды в стране.
"Очень важным в этом городе, в этой стране является безопасность, среда, где наши гости с семьями почувствуют себя защищенными. Хочу поблагодарить личный состав МВД, всех полицейских, представителей подразделений за самоотверженный труд", – сказал Рижвадзе.
Обеспечение безопасного туризма для министерства внутренних дел Грузии является одним из приоритетных направлений.
Летний сезон открыт, и представители разных подразделений ведомства в масштабах всей страны заботятся об обеспечении безопасной среды для визитеров, отметили в ведомстве.