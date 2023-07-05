https://sputnik-georgia.ru/20230705/tbilistsev-priglashayut-na-vertikalnyy-zabeg-279155743.html

Тбилисцев приглашают на вертикальный забег

Тбилисцев приглашают на вертикальный забег

Организаторы обещают, что на финише бегунов встретят прохладительными напитками и фруктами 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Третий по счету вертикальный забег Tbilisi Vertical Series пройдет в столице Грузии 8 июля, говорится в сообщении организаторов. Марафон начнется над Цавкиси (у водокачки) и завершится у горы Удзо. По дороге участники смогут насладиться прекрасным видом на Тбилиси и живописными окрестностями Коджори. Маршрут забега составит 2,3 километра, а подъем – 300 метров. Организаторы обещают, что на финише бегунов встретят прохладительными напитками и фруктами. Начало в 10:00. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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