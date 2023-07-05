https://sputnik-georgia.ru/20230705/tsetskhladze-poprosil-vlasti-rf-amnistirovat-grazhdan-gruzii-narushivshikh-vizovyy-rezhim-279270788.html
Цецхладзе попросил власти РФ "амнистировать" граждан Грузии, нарушивших визовый режим
Цецхладзе попросил власти РФ "амнистировать" граждан Грузии, нарушивших визовый режим
Глава грузинской диаспоры в РФ попросил дать возможность гражданам, нарушившим визовой режим, уезжать из страны без депортации 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T14:29+0400
2023-07-05T14:29+0400
2023-07-05T14:29+0400
давид цецхладзе
владимир колокольцев
общество
новости
грузия
мид россии
россия
грузино-российские отношения
грузинская диаспора
грузинская диаспора россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279272342_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_63b0cf8672c11ee5ca5e9dcd10cf1797.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой об амнистии для граждан Грузии, проживающих в России с нарушением визового режима. В письме к министру транспорта РФ Виталию Савельеву Давид Цецхладзе просит изучить ситуацию и законное обоснование ценообразования билетов на прямые авиасообщения между России и Грузией. Также Давид Цецхладзе обратился к властям РФ с просьбой о создании патентной системы для дальнейшего трудоустройства граждан Грузии в Российской Федерации и открытии новых транспортных путей. Данные обращения с просьбой также были направлены в МИД РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/05/279272342_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_8345a29ff31d8024de5b0773c6ddd289.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
давид цецхладзе, владимир колокольцев, общество, новости, грузия, мид россии, россия, грузино-российские отношения, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, дни диаспоры
давид цецхладзе, владимир колокольцев, общество, новости, грузия, мид россии, россия, грузино-российские отношения, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, дни диаспоры
Цецхладзе попросил власти РФ "амнистировать" граждан Грузии, нарушивших визовый режим
Глава грузинской диаспоры в РФ попросил дать возможность гражданам, нарушившим визовой режим, уезжать из страны без депортации
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой об амнистии для граждан Грузии, проживающих в России с нарушением визового режима.
"Прошу вас рассмотреть возможность амнистии, дать возможность гражданам, нарушившим визовой режим, уезжать из страны без депортации, чтобы у них оставалась возможность вернуться в РФ", – написал он в своем обращении.
В письме к министру транспорта РФ Виталию Савельеву Давид Цецхладзе просит изучить ситуацию и законное обоснование ценообразования билетов на прямые авиасообщения между России и Грузией.
Также Давид Цецхладзе обратился к властям РФ с просьбой о создании патентной системы для дальнейшего трудоустройства граждан Грузии в Российской Федерации и открытии новых транспортных путей.
Данные обращения с просьбой также были направлены в МИД РФ.