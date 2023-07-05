https://sputnik-georgia.ru/20230705/tsetskhladze-poprosil-vlasti-rf-amnistirovat-grazhdan-gruzii-narushivshikh-vizovyy-rezhim-279270788.html

Цецхладзе попросил власти РФ "амнистировать" граждан Грузии, нарушивших визовый режим

Цецхладзе попросил власти РФ "амнистировать" граждан Грузии, нарушивших визовый режим

Глава грузинской диаспоры в РФ попросил дать возможность гражданам, нарушившим визовой режим, уезжать из страны без депортации 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T14:29+0400

2023-07-05T14:29+0400

2023-07-05T14:29+0400

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грузинская диаспора россии

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой об амнистии для граждан Грузии, проживающих в России с нарушением визового режима. В письме к министру транспорта РФ Виталию Савельеву Давид Цецхладзе просит изучить ситуацию и законное обоснование ценообразования билетов на прямые авиасообщения между России и Грузией. Также Давид Цецхладзе обратился к властям РФ с просьбой о создании патентной системы для дальнейшего трудоустройства граждан Грузии в Российской Федерации и открытии новых транспортных путей. Данные обращения с просьбой также были направлены в МИД РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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