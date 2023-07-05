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Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма
Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма
Многие международные рейтинги подтверждают, что в Грузии безопасность на очень высоком уровне, заявила глава Национальной администрации туризма 05.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-05T18:08+0400
2023-07-05T18:08+0400
2023-07-05T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузия безопасная страна и все международные туристы в стране защищены, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе на презентации видеоролика министерства внутренних дел о безопасном туризме страны. МВД Грузии представило видеоролик, подготовленный для повышения осведомленности общественности о безопасном туризме. Презентация состоялась в курортном городе Батуми (АР Аджария).Грузия – безопасное туристическое направление, это один из основных посылов в кампаниях Национальной администрации туризма, отметила она.На презентации видеоролика, кроме главы Национальной администрации туризма, присутствовали заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, батуми, ар аджария, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, новости, батуми, ар аджария, национальная администрация туризма грузии
Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма
18:08 05.07.2023 (обновлено: 18:25 05.07.2023)
Многие международные рейтинги подтверждают, что в Грузии безопасность на очень высоком уровне, заявила глава Национальной администрации туризма
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузия безопасная страна и все международные туристы в стране защищены, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе на презентации видеоролика министерства внутренних дел о безопасном туризме страны.
МВД Грузии представило видеоролик, подготовленный для повышения осведомленности общественности о безопасном туризме. Презентация состоялась в курортном городе Батуми (АР Аджария).
"Грузия действительно безопасная страна и об этом говорит не один международный рейтинг, согласно которому Грузию позиционируют как место назначения, где безопасность защищена на очень высоком уровне", – заявила Омиадзе.
Грузия – безопасное туристическое направление, это один из основных посылов в кампаниях Национальной администрации туризма, отметила она.
"Международные и местные путешественники во время отдыха могут чувствовать себя безопасно, накопить позитивные эмоции и так вернуться домой", – сказала глава туристического ведомства.
На презентации видеоролика, кроме главы Национальной администрации туризма, присутствовали заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.