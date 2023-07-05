https://sputnik-georgia.ru/20230705/turisty-v-gruzii-zaschischeny--glava-natsionalnoy-administratsii-turizma-279280503.html

Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма

Туристы в Грузии защищены – глава Национальной администрации туризма

Многие международные рейтинги подтверждают, что в Грузии безопасность на очень высоком уровне, заявила глава Национальной администрации туризма 05.07.2023, Sputnik Грузия

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грузия

туризм

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батуми

ар аджария

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Грузия безопасная страна и все международные туристы в стране защищены, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе на презентации видеоролика министерства внутренних дел о безопасном туризме страны. МВД Грузии представило видеоролик, подготовленный для повышения осведомленности общественности о безопасном туризме. Презентация состоялась в курортном городе Батуми (АР Аджария).Грузия – безопасное туристическое направление, это один из основных посылов в кампаниях Национальной администрации туризма, отметила она.На презентации видеоролика, кроме главы Национальной администрации туризма, присутствовали заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, батуми, ар аджария, национальная администрация туризма грузии