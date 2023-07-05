https://sputnik-georgia.ru/20230705/v-gruzii-nachali-izuchat-rynok-golubiki-279275985.html

В Грузии начали изучать рынок голубики

В Грузии начали изучать рынок голубики

Сегодня вместо 20 лари ягоды на местном рынке можно купить по 7-10 лари 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T17:48+0400

2023-07-05T17:48+0400

2023-07-05T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии на основании обращения фермеров начало мониторинг рынка голубики в стране, говорится в сообщении на сайте ведомства. Выращивание голубики в Грузии в последние годы стало популярным. Основным импортером продукции (90%) является Россия.Как заявляют производители, сокращение объемов экспорта в соседнюю страну снижает ее стоимость на местном рынке. Так, цена 1 килограмма ягоды чуть больше месяца снизилась примерно в 2-3 раза: теперь вместо 20 лари ягоды на рынке Грузии можно купить по 7-10 лари. В ходе мониторинга Агентство проведет оценку конкурентной среды как на уровне производства голубики, так и на уровне ее экспорта. В рамках компетенции при необходимости рекомендации будут обрабатываться агентством. В последние годы в Грузии уделяется большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм помощь получают фермеры, занимающиеся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Что касается экспорта голубики из Грузии, то в 2020 году он составил более трех миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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