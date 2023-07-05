https://sputnik-georgia.ru/20230705/vladimirskaya-bozhya-mater-istoriya-ikony-znachenie-molitvy-279279214.html

Владимирская Божья Матерь: история иконы, значение, молитвы

Владимирская Божья Матерь: история иконы, значение, молитвы

Владимирскую Божью Матерь, одну из самых почитаемых икон Русской православной церкви, чествуют 6 июля 05.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-05T18:31+0400

2023-07-05T18:31+0400

2023-07-05T18:31+0400

справки

религия

русская православная церковь

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Об истории и значении Владимирской Божьей Матери, а также какие молитвы возносят перед святым образом, читайте в материале Sputnik Грузия. Владимирская Божья Матерь По преданию, икона Божьей Матери, названная в последствии Владимирской, написана евангелистом Лукой при земной жизни Богоматери. До 450 года святой образ находился в Иерусалиме, затем его перенесли в Константинополь. А в начале XII века константинопольский патриарх Лука Хрисоверг копию иконы послал в Киев в подарок святому князю Мстиславу. После прибытия на Русь, икона с 1131 года находилась в Богородичном монастыре Вышгорода, который стал уделом князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого в 1155-м. Переселяясь в Суздальскую землю, князь Андрей взял с собой образ Божьей Матери и в пути усердно перед ним молился. Отдохнув во Владимире, князь не смог продолжить путь, так как лошади, отъехав немного от города, отказывались идти дальше. Изумленному князю во время молитвы явилась Божья Матерь и велела чудотворную икону оставить во Владимире, а также построить собор, который станет ее домом. Так икона осталась во Владимире и ее стали называть Владимирской Божьей Матерью.Владимирская Божья Матерь является покровительницей Руси и русского народа. Она не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах. Праздник в честь Владимирской Божьей Матери установили 6 июля в память о спасении Москвы в 1480 году от нашествия хана Ахмата. Полчища врага простояли целый день против войск Московского князя Иоанна Третьего, к решительным действиям не приступая. В истории это событие известно, как "великое стояние на реке Угре". Вся Москва молилась в это время перед Владимирской Божьей Матерью и чудо произошло. Враг внезапно стал медленно отступать, а потом побежал, подгоняемый таинственным страхом. В настоящее время Владимирская Божья Матерь хранится в храме Святителя Николая при Третьяковской галерее. В чем помогает Владимирская Божья Матерь помогает всем, кто обращается с искренней молитвой к Богоматери. Божья Матерь помогает принять правильное решение, укрепить веру, дает силы преодолеть житейские сложности, защищает от смуты и вражды. Молитва Владимирской иконе Богоматери исцеляет и от физических недугов. Особенно часто Божью Матерь просят исцелить от сердечных и глазных болезней. Владимирская Божья Матерь помогает также укрепить брак и сделать его счастливым. Молитвы Молитва первая О, Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодарим Тя о всех благодеяниих, российским людем от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворныя иконы Твоея тленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякого зла и сохранится всякому граду и веси, и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Испроси православным Христианом благоденствие и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины; укрепи Христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть; низпосли святое Твое благословение и всем православным Христианом, поклоняющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред Престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими низпосли нам мир, здравие, земли плодоносив, воздуха благо растворение, избави ны от всяких бед и скорбен, от всяких недугов и болезней, от внезапные смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земного сего жития; Ты всей немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование видиши; даруй же нам исправление греховных жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух, страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делах преуспеяние; избави же ны от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный день же суда ходатайством и заступленном Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая К кому возопием, Владычице? К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас, грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас, раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего: устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас, грешных, к тихой и безмятежней жизни, да плачемся о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , русская православная церковь