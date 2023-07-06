https://sputnik-georgia.ru/20230706/glava-mechty-obeschaet-raskryt-karty-esli-gruziya-ne-stanet-kandidatom-v-es-279298073.html

Глава "Мечты" обещает "раскрыть карты", если Грузия не станет кандидатом в ЕС

Глава "Мечты" обещает "раскрыть карты", если Грузия не станет кандидатом в ЕС

При этом политик отметил, что Грузия продолжит курс на евроинтеграцию 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T11:42+0400

2023-07-06T11:42+0400

2023-07-06T11:46+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" надеется на получение Грузией статуса страны-кандидата в ЕС, однако если этого не произойдет, то власти расскажут обществу больше деталей по этому вопросу, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. При этом политик отметил, что Грузия продолжит курс на евроинтеграцию.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту и еще по одному пункту, в частности в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что делают все ото них зависящее для выполнения условий ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, молдова, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия