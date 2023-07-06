https://sputnik-georgia.ru/20230706/gruziya-budet-uchastvovat-v-uchebnom-proekte-po-vinodeliyu-279316324.html

Грузия будет участвовать в учебном проекте по виноделию

Грузия будет участвовать в учебном проекте по виноделию

Научная цель проекта – использовать микробные взаимодействия, произошедшие во время настойки вина, в качестве инновационного инструмента 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T23:26+0400

2023-07-06T23:26+0400

2023-07-06T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Национальное агентство вина подключится к учебному проекту Eco2Wine программы Евросоюза "Горизонт Европа", направленному на укрепление глобальных инноваций и коммуникации в виноделии, сообщается на сайте Агентства. Проект стартует в конце 2023 года и будет реализован в течение четырех лет. Его стоимость – до 2,4 млн евро. Партнерами Eco2Wine, координируемыми Миланским университетом, являются Грузия, Италия, Германия, Франция, Испания, Словения и Южная Африка, а также соответствующие университеты. Деятельность проекта будет осуществляться в направлениях проведения новейших исследований, повышения квалификации докторантов и информирования общественности о новых подходах к виноделию. Научная цель проекта Eco2Wine – использовать микробные взаимодействия, произошедшие во время настойки вина, в качестве инновационного инструмента. При этом основной задачей проекта является популяризация производства натуральных, экологически чистых вин, совершенствование методов управления виноградниками и предоставление потребителям большего выбора вин. Проект будет сосредоточен на новейших научных достижениях. Он также будет использовать творческие подходы в плане общественной коммуникации и включенности, что включает цифровое повествование, виртуальные показы, связи между наукой и искусством и попытки по привлечению соответствующих общественных групп к созданию новых идей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, вино и виноделие грузии, грузинское вино, национальное агентство вина