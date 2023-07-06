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Грузия сильный игрок в борьбе с транснациональными преступлениями – Евроюст
Грузия сильный игрок в борьбе с транснациональными преступлениями – Евроюст
Приоритет Евроюста – расследование комплексных транснациональных организованных преступлений 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T18:01+0400
2023-07-06T18:01+0400
2023-07-06T18:06+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Прокуратура Грузии является сильным игроком в расследовании транснациональных преступлений, а присутствие постоянного представителя Грузии в Евроюсте свидетельствует о большом прогрессе в этом направлении, сказал вице-президент агентства Боштян Шкрлец. Генеральная прокуратура Грузии при поддержке Евроюста на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами многих других стран для борьбы, в том числе, с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров.Для борьбы с глобальной преступностью нужно действовать глобально и сотрудничать с такими международными партнерами, как Грузия, отметил он.Как отметил вице-президент Евроюста, ведомство не диктует властям какой-либо страны, как вести расследование, а лишь поддерживает их в этом процессе. Евроюст – агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в ЕС. Задача Евроюста заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Грузия сильный игрок в борьбе с транснациональными преступлениями – Евроюст
18:01 06.07.2023 (обновлено: 18:06 06.07.2023)
Приоритет Евроюста – расследование комплексных транснациональных организованных преступлений
ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Прокуратура Грузии является сильным игроком в расследовании транснациональных преступлений, а присутствие постоянного представителя Грузии в Евроюсте свидетельствует о большом прогрессе в этом направлении, сказал вице-президент агентства Боштян Шкрлец.
Генеральная прокуратура Грузии при поддержке Евроюста на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами многих других стран для борьбы, в том числе, с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров.
"Прокуратура Грузии является очень сильным игроком в расследовании комплексных транснациональных преступлений, присутствие постоянного представителя Грузии в Евроюсте свидетельствует о большом прогрессе, достигнутом за последние годы", – заявил Шкрлец в эфире телеканала "Рустави 2".
Для борьбы с глобальной преступностью нужно действовать глобально и сотрудничать с такими международными партнерами, как Грузия, отметил он.
"Нашим приоритетом, прежде всего, является расследование комплексных транснациональных организованных преступлений, и вклад Грузии в этом отношении очень важен. Сеть организованной преступности очень сложна, и мы не можем бороться с ней в одиночку, потому что масштабы преступности не ограничиваются границами ЕС", – сказал Шкрлец.
Как отметил вице-президент Евроюста, ведомство не диктует властям какой-либо страны, как вести расследование, а лишь поддерживает их в этом процессе.
Евроюст – агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в ЕС.
Задача Евроюста заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности.