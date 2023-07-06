https://sputnik-georgia.ru/20230706/gruziya-silnyy-igrok-v-borbe-s-transnatsionalnymi-prestupleniyami---evroyust-279310406.html

Грузия сильный игрок в борьбе с транснациональными преступлениями – Евроюст

Грузия сильный игрок в борьбе с транснациональными преступлениями – Евроюст

Приоритет Евроюста – расследование комплексных транснациональных организованных преступлений 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T18:01+0400

2023-07-06T18:01+0400

2023-07-06T18:06+0400

грузия

новости

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Прокуратура Грузии является сильным игроком в расследовании транснациональных преступлений, а присутствие постоянного представителя Грузии в Евроюсте свидетельствует о большом прогрессе в этом направлении, сказал вице-президент агентства Боштян Шкрлец. Генеральная прокуратура Грузии при поддержке Евроюста на протяжении многих лет активно сотрудничает с компетентными органами многих других стран для борьбы, в том числе, с деятельностью т. н. мошеннических колл-центров.Для борьбы с глобальной преступностью нужно действовать глобально и сотрудничать с такими международными партнерами, как Грузия, отметил он.Как отметил вице-президент Евроюста, ведомство не диктует властям какой-либо страны, как вести расследование, а лишь поддерживает их в этом процессе. Евроюст – агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами. Евроюст состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в ЕС. Задача Евроюста заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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