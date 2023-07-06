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Контролировать работу медучреждений в Грузии будет Ираклий Мхеидзе

Контролировать работу медучреждений в Грузии будет Ираклий Мхеидзе

До этого Мхеидзе был заместителем главы агентства, занимающегося контролем медучреждений 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T14:04+0400

2023-07-06T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Новым директором Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности стал Ираклий Мхеидзе, сообщается на странице ведомства в соцсети. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности работает при Минздраве Грузии. Это контролирующий орган, который на основе жалоб граждан изучат качество оказания медпомощи, а также выдает разрешение и лицензии клиникам, аптекам и другим медучреждениям.Что касается нового главы ведомства, до этого Мхеидзе был заместителем директора агентства. В 2022-2023 годах он занимал должность директора Агентства вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения источниками существования. В течение многих лет работал в частном секторе на ведущих должностях. Мхеидзе 42 года, окончил вуз по профессии правоведение. В течение нескольких лет работал директором филиала "Терабанк", главой сервис-центра "Прокредит банк". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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