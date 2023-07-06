https://sputnik-georgia.ru/20230706/letniy-sezon-otkryvaetsya-v-gudauri-279295488.html
Летний сезон открывается в Гудаури
Летний сезон открывается в Гудаури
Гудаури – горнолыжный курорт, однако и летом это место пользуется популярностью среди туристов 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T10:31+0400
2023-07-06T10:31+0400
2023-07-06T10:52+0400
туризм
грузия
новости
гудаури
казбегский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249048148_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c9e0f3986358cbec213420419c09eb18.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Летний туристический сезон на курорте Гудаури откроется 8 июля, сообщили в Компании горных курортов. Канатные дороги Солико, Коби, Фирни, Трусо будут принимать посетителей с 11:00 до 17:00. Приобрести абонементы можно в кассах курорта. В июле-августе в Гудаури будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.Гудаури – один из главных горнолыжных курортов Грузии, однако и летом туристы любят это место. Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гудаури
казбегский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249048148_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b54412e19d2e528767757f60696481ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, гудаури, казбегский район
туризм, грузия, новости, гудаури, казбегский район
Летний сезон открывается в Гудаури
10:31 06.07.2023 (обновлено: 10:52 06.07.2023)
Гудаури – горнолыжный курорт, однако и летом это место пользуется популярностью среди туристов
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Летний туристический сезон на курорте Гудаури откроется 8 июля, сообщили в Компании горных курортов.
Канатные дороги Солико, Коби, Фирни, Трусо будут принимать посетителей с 11:00 до 17:00. Приобрести абонементы можно в кассах курорта.
В июле-августе в Гудаури будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.
Гудаури – один из главных горнолыжных курортов Грузии, однако и летом туристы любят это место.
Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге.
Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.