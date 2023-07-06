https://sputnik-georgia.ru/20230706/letniy-sezon-otkryvaetsya-v-gudauri-279295488.html

Летний сезон открывается в Гудаури

Летний сезон открывается в Гудаури

Гудаури – горнолыжный курорт, однако и летом это место пользуется популярностью среди туристов 06.07.2023, Sputnik Грузия

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туризм

грузия

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гудаури

казбегский район

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Летний туристический сезон на курорте Гудаури откроется 8 июля, сообщили в Компании горных курортов. Канатные дороги Солико, Коби, Фирни, Трусо будут принимать посетителей с 11:00 до 17:00. Приобрести абонементы можно в кассах курорта. В июле-августе в Гудаури будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.Гудаури – один из главных горнолыжных курортов Грузии, однако и летом туристы любят это место. Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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