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Обвиняемому в убийстве отца на востоке Грузии грозит высшая мера – подробности дела
Обвиняемому в убийстве отца на востоке Грузии грозит высшая мера – подробности дела
Ранее уже судимый за семейное насилие мужчина в селе Анага во время ссоры ранил ножом своего отца 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T23:51+0400
2023-07-06T23:51+0400
2023-07-06T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве своего отца в регионе Кахети грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, ранее уже судимый за семейное насилие мужчина 4 июля в селе Анага во время ссоры ранил ножом своего отца, который скончался на месте. Задержать подозреваемого удалось в тот же день. Уже в четверг прокуратура предъявила ему обвинение в умышленном убийстве члена семьи, ранее судимому за семейное насилие. Теперь прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение до вынесения приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кахети, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, кахети, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии
Обвиняемому в убийстве отца на востоке Грузии грозит высшая мера – подробности дела
Ранее уже судимый за семейное насилие мужчина в селе Анага во время ссоры ранил ножом своего отца
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве своего отца в регионе Кахети грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
По данным следствия, ранее уже судимый за семейное насилие мужчина 4 июля в селе Анага во время ссоры ранил ножом своего отца, который скончался на месте.
Задержать подозреваемого удалось в тот же день. Уже в четверг прокуратура предъявила ему обвинение в умышленном убийстве члена семьи, ранее судимому за семейное насилие.
Теперь прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение до вынесения приговора.