https://sputnik-georgia.ru/20230706/obvinyaemomu-v-ubiystve-ottsa-na-vostoke-gruzii-grozit-vysshaya-mera--podrobnosti-dela-279316493.html

Обвиняемому в убийстве отца на востоке Грузии грозит высшая мера – подробности дела

Обвиняемому в убийстве отца на востоке Грузии грозит высшая мера – подробности дела

Ранее уже судимый за семейное насилие мужчина в селе Анага во время ссоры ранил ножом своего отца 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T23:51+0400

2023-07-06T23:51+0400

2023-07-06T23:51+0400

грузия

происшествия

новости

кахети

мвд грузии

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810114_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_20fdfc941ab6800977c0be1916f343d2.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Задержанному по обвинению в убийстве своего отца в регионе Кахети грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины, говорится в сообщении Генпрокуратуры. По данным следствия, ранее уже судимый за семейное насилие мужчина 4 июля в селе Анага во время ссоры ранил ножом своего отца, который скончался на месте. Задержать подозреваемого удалось в тот же день. Уже в четверг прокуратура предъявила ему обвинение в умышленном убийстве члена семьи, ранее судимому за семейное насилие. Теперь прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение до вынесения приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, кахети, мвд грузии, генеральная прокуратура грузии