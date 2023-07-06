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Осторожно, жара! Температура воздуха в Грузии прогреется до плюс 37 градусов
Осторожно, жара! Температура воздуха в Грузии прогреется до плюс 37 градусов
В восточной части страны до 10 июля сохранится высокая температура плюс 30-35 градусов тепла 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T19:58+0400
2023-07-06T19:58+0400
2023-07-06T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии достигнет плюс 35-37 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Жаркая погода без осадков сохранится 6-7 июля в Западной Грузии. Температура воздуха в некоторых местах достигнет плюс 35-37 градусов тепла. 8-9 июля температура воздуха упадет до плюс 25-30 градусов тепла и ожидается дождь с грозами. В восточной части страны до 10 июля сохранится высокая температура плюс 30-35 градусов тепла. В некоторых местах ожидается дождь с грозами и град. В Тбилиси 7 июля ожидается погода без осадков, в течение остальных дней – короткий дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до плюс 32-34 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Осторожно, жара! Температура воздуха в Грузии прогреется до плюс 37 градусов
В восточной части страны до 10 июля сохранится высокая температура плюс 30-35 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Температура воздуха в Грузии достигнет плюс 35-37 градусов тепла, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Жаркая погода без осадков сохранится 6-7 июля в Западной Грузии. Температура воздуха в некоторых местах достигнет плюс 35-37 градусов тепла. 8-9 июля температура воздуха упадет до плюс 25-30 градусов тепла и ожидается дождь с грозами.
В восточной части страны до 10 июля сохранится высокая температура плюс 30-35 градусов тепла. В некоторых местах ожидается дождь с грозами и град.
В Тбилиси 7 июля ожидается погода без осадков, в течение остальных дней – короткий дождь с грозой. Температура воздуха прогреется до плюс 32-34 градусов тепла.