https://sputnik-georgia.ru/20230706/otdykh-v-adzharii-batumi-2023--tseny-na-chernomorskom-poberezhe-gruzii-v-iyule-279313515.html

Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле

Отдых в Аджарии, Батуми 2023 – цены на черноморском побережье Грузии в июле

Летний туристический сезон в Аджарской автономной республике Грузии в самом разгаре 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T21:04+0400

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туризм

грузия

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туризм в грузии

гонио

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ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Аджарская автономная республика Грузии, особенно курорты на черноморском побережье, является излюбленным местом отдыха летом как для самих жителей Грузии, так и для туристов из разных стран мира. В Аджарии летний туристический сезон в самом разгаре, он официально открылся 3 июня. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон 2023 года, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагери и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, в Аджарии появилось 25 новых маркированных туристических маршрутов. Самыми популярными морскими курортами в Аджарии являются столица автономии, Батуми, а также Гонио и Кобулети. Ежегодно инфраструктура в Аджарии улучшается, строятся все новые туристические объекты. Гостиницы, гестхаусы и апартаменты на аджарских курортах можно выбрать на любой вкус и цвет – место здесь найдется и для бюджетных туристов, и для богачей. Sputnik Грузия провел небольшое исследование и выяснил, во сколько обходится проживание в Батуми, Гонио и Кобулети в самый разгар летнего туристического сезона, а именно в июле.Отдых в Батуми Батуми находится примерно в 400 километрах от Тбилиси. Лучшие гостиницы города расположены вдоль Батумского бульвара. Чем ближе к пляжу, тем цены выше. Соответственно, бюджетным туристам следует искать жилье подальше от берега. В целом Батуми славится обилием роскошных гостиниц, а также высококлассных апартаментов, довольно приятных и комфортных гестхаусов. Сутки в пятизвездочной гостинице в Батуми на двоих обойдутся в среднем в 120-280 долларов. А с завтраком плюс 15-30 долларов. В четырехзвездочных гостиницах цены колеблются от 75 до 165 долларов, а в трехзвездочных – в среднем 30-90 долларов. Проживание в апартаментах стоит в среднем от 50 до 147 долларов. Номера в гостиницах семейного типа обойдутся в среднем в 15-70 долларов. Отдых в Гонио Пятизвездочных гостиниц в курортном поселке Гонио нет, зато есть бесподобные виды. Лежишь на пляже и смотришь с одной стороны на море, а с другой – на зеленые горы.Гонио находится в 14 километрах от Батуми и в 6 километрах от границы Грузии с Турцией. Известен поселок не только своим пляжем, но и древнеримской Гонио-Апсаросской крепостью. Четырехзвездочные отели на двоих в Гонио стоят в среднем от 115 до 150 долларов, трехзвездочные – 30-75 долларов. Заселение в апартаментах обойдется в среднем в 54-124 долларов, а в гостиницу семейного типа – 10-40 доллара.Отдых в Кобулети Кобулети – это небольшой город, расположенный примерно в 27 километрах от Батуми и в 380 километрах от Тбилиси, столицы Грузии. Пятизвездочные отели в Кобулети стоят в среднем 285-350 долларов, четырехзвездочные – 110-150 долларов, трехзвездочные – 30-70 долларов.Сутки в апартаментах в июле обойдутся около 40-125 долларов, а в гостиницах семейного типа – 10-60 долларов. В 2022 году Аджарию посетили 3,9 миллиона местных и иностранных путешественников, а доходы от туризма удвоились по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда в Грузии был пик туризма. Власти Аджарии полагают, что в этом году количество гостей автономии превысит 4 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, аджария, батуми, кобулети, туризм в грузии, гонио