https://sputnik-georgia.ru/20230706/pravitelstvo-gruzii-zanyalos-modernizatsiey-sektora-aviatsii-279308998.html

Правительство Грузии занялось модернизацией сектора авиации

Правительство Грузии занялось модернизацией сектора авиации

Программа обеспечит авиарынок Грузии пилотами очень высокой квалификации и той командой, которая в будущем осуществит воздушные перевозки, заявил глава... 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T17:19+0400

2023-07-06T17:19+0400

2023-07-06T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сфера авиации будет более модернизированной благодаря двухлетней программе, направленной на разработку и усиление профессиональных образовательных программ, сообщает Министерство образования и науки Грузии. Авиационный университет Грузии в рамках сотрудничества с USAID начинает соответствующую специальную программу, для реализации которой оформлен соответствующий меморандум. Проект будет содействовать развитию и модернизации сектора гражданской авиации Грузии. Проект "Усиление программ профобразования в секторе гражданской авиации Грузии" профинансирован в рамках программы USAID "Работодатели для профессионального развития". По его словам, когда страна экономически развивается, невозможно не относить профобразование к приоритетной группе. Как отметил Миканадзе, за последние пять месяцев у Грузии почти 6% экономический рост, что указывает на ту динамику, которая является составляющей частью правильной и прагматичной политики. "Конечно, в этом процессе логично, что министерство образования и науки и парламентский комитет по вопросам образования и науки выражают политическую поддержку и делают конкретные шаги, чтобы максимально увеличить поддержку сфере профобразования", – подчеркнул Миканадзе. В мероприятии также приняли участие министр образования и науки Георгий Амилахвари, представители посольства США, USAID, Национального центра развития качества образования, Агентства профнавыков, Агентства гражданской авиации, студенты и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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