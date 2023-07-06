https://sputnik-georgia.ru/20230706/pravitelstvo-gruzii-zanyalos-modernizatsiey-sektora-aviatsii-279308998.html
Правительство Грузии занялось модернизацией сектора авиации
Правительство Грузии занялось модернизацией сектора авиации
Программа обеспечит авиарынок Грузии пилотами очень высокой квалификации и той командой, которая в будущем осуществит воздушные перевозки, заявил глава... 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T17:19+0400
2023-07-06T17:19+0400
2023-07-06T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сфера авиации будет более модернизированной благодаря двухлетней программе, направленной на разработку и усиление профессиональных образовательных программ, сообщает Министерство образования и науки Грузии. Авиационный университет Грузии в рамках сотрудничества с USAID начинает соответствующую специальную программу, для реализации которой оформлен соответствующий меморандум. Проект будет содействовать развитию и модернизации сектора гражданской авиации Грузии. Проект "Усиление программ профобразования в секторе гражданской авиации Грузии" профинансирован в рамках программы USAID "Работодатели для профессионального развития". По его словам, когда страна экономически развивается, невозможно не относить профобразование к приоритетной группе. Как отметил Миканадзе, за последние пять месяцев у Грузии почти 6% экономический рост, что указывает на ту динамику, которая является составляющей частью правильной и прагматичной политики. "Конечно, в этом процессе логично, что министерство образования и науки и парламентский комитет по вопросам образования и науки выражают политическую поддержку и делают конкретные шаги, чтобы максимально увеличить поддержку сфере профобразования", – подчеркнул Миканадзе. В мероприятии также приняли участие министр образования и науки Георгий Амилахвари, представители посольства США, USAID, Национального центра развития качества образования, Агентства профнавыков, Агентства гражданской авиации, студенты и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный центр развития качества образования, usaid, авиация
грузия, новости, экономика, национальный центр развития качества образования, usaid, авиация
Правительство Грузии занялось модернизацией сектора авиации
Программа обеспечит авиарынок Грузии пилотами очень высокой квалификации и той командой, которая в будущем осуществит воздушные перевозки, заявил глава парламентского комитета
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сфера авиации будет более модернизированной благодаря двухлетней программе, направленной на разработку и усиление профессиональных образовательных программ, сообщает Министерство образования и науки Грузии.
Авиационный университет Грузии в рамках сотрудничества с USAID начинает соответствующую специальную программу, для реализации которой оформлен соответствующий меморандум.
Проект будет содействовать развитию и модернизации сектора гражданской авиации Грузии.
Проект "Усиление программ профобразования в секторе гражданской авиации Грузии" профинансирован в рамках программы USAID "Работодатели для профессионального развития".
"Сегодняшний проект – это пример образцовой дружбы, который обеспечит авиарынок Грузии пилотами очень высокой квалификации и той командой, которая в будущем осуществит воздушные перевозки", – заявил председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Гиви Миканадзе.
По его словам, когда страна экономически развивается, невозможно не относить профобразование к приоритетной группе. Как отметил Миканадзе, за последние пять месяцев у Грузии почти 6% экономический рост, что указывает на ту динамику, которая является составляющей частью правильной и прагматичной политики.
"Конечно, в этом процессе логично, что министерство образования и науки и парламентский комитет по вопросам образования и науки выражают политическую поддержку и делают конкретные шаги, чтобы максимально увеличить поддержку сфере профобразования", – подчеркнул Миканадзе.
В мероприятии также приняли участие министр образования и науки Георгий Амилахвари, представители посольства США, USAID, Национального центра развития качества образования, Агентства профнавыков, Агентства гражданской авиации, студенты и другие.