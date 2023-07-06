https://sputnik-georgia.ru/20230706/protesty-v-gruziyu-girchi-sobrala-u-parlamenta-protivnikov-prizyva-v-armiyu---video-279314842.html
Протесты в Грузии: "Гирчи" собрала у парламента противников призыва в армию – видео
Протесты в Грузии: "Гирчи" собрала у парламента противников призыва в армию – видео
В центре Тбилиси протестовали против обязательного призыва в армию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил митинг, организованный партией "Гирчи". 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T21:12+0400
2023-07-06T21:12+0400
2023-07-06T21:34+0400
видео
мультимедиа
акции протеста
видео-новости из грузии
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У здания парламента прошла акция "Принудительный призыв в армию – это рабство, рабство аморально". Партия "Гирчи" и ее сторонники требовали отменить обязательную воинскую повинность и не принимать новый оборонный кодекс.
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видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, видео
Протесты в Грузии: "Гирчи" собрала у парламента противников призыва в армию – видео
21:12 06.07.2023 (обновлено: 21:34 06.07.2023)
В центре Тбилиси протестовали против обязательного призыва в армию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил митинг, организованный партией "Гирчи".
У здания парламента прошла акция "Принудительный призыв в армию – это рабство, рабство аморально". Партия "Гирчи" и ее сторонники требовали отменить обязательную воинскую повинность и не принимать новый оборонный кодекс.