https://sputnik-georgia.ru/20230706/protesty-v-gruziyu-girchi-sobrala-u-parlamenta-protivnikov-prizyva-v-armiyu---video-279314842.html

Протесты в Грузии: "Гирчи" собрала у парламента противников призыва в армию – видео

Протесты в Грузии: "Гирчи" собрала у парламента противников призыва в армию – видео

В центре Тбилиси протестовали против обязательного призыва в армию. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходил митинг, организованный партией "Гирчи". 06.07.2023, Sputnik Грузия

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У здания парламента прошла акция "Принудительный призыв в армию – это рабство, рабство аморально". Партия "Гирчи" и ее сторонники требовали отменить обязательную воинскую повинность и не принимать новый оборонный кодекс.

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видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, видео