https://sputnik-georgia.ru/20230706/rezultata-net-voennyy-ekspert-o-prichine-provala-pervogo-mesyatsa-kontrnastupleniya-vsu-279298635.html

Результата нет: военный эксперт о причине провала первого месяца контрнаступления ВСУ

Результата нет: военный эксперт о причине провала первого месяца контрнаступления ВСУ

У ВСУ все еще есть примерно 8 не участвующих в боях бригад, но их боевой дух предельно низкий, ведь всем бойцам известна печальная судьба тех, кого уже бросили... 06.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-06T11:46+0400

2023-07-06T11:46+0400

2023-07-06T11:46+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов. В чем цель возможной ядерной провокации Украины? Почему страны НАТО не торопятся с передачей Киеву истребителей западного образца? Как такие страны, как Польша, делают на украинском конфликте деньги из ничего?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, в мире, россия, аналитика, украина, киев, польша, нато, видео