https://sputnik-georgia.ru/20230706/sgb-v-gruzii-predotvratili-napadenie-na-vysokopostavlennogo-chinovnika-279314188.html
СГБ: в Грузии предотвратили нападение на высокопоставленного чиновника
СГБ: в Грузии предотвратили нападение на высокопоставленного чиновника
По преступлениям против государственного устройства Грузии в 2022 году было возбуждено три уголовных дела 06.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-06T21:51+0400
2023-07-06T21:51+0400
2023-07-06T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В 2022 году на одного из занимающих государственно-политическую должность в Грузии планировалось покушение, говорится в отчете СГБ Грузии. Но ведомство не уточняет, на кого именно планировалось нападение, однако отмечает, что были приняты все меры для предотвращения этих действий. Всего же, по данным СГБ, по преступлениям против государственного устройства Грузии в 2022 году было возбуждено три уголовных дела. Еще 17 дел были возбуждены департаментом контрразведки. Одним из раскрытых таких дел стало предотвращение попытки убийства в Грузии гражданина Израиля и задержание иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Также был установлен заказчик. Полный отчет СГБ о проделанной работе в 2022 году будет представлен в пятницу в парламенте Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сгб
грузия, новости, происшествия, сгб
СГБ: в Грузии предотвратили нападение на высокопоставленного чиновника
По преступлениям против государственного устройства Грузии в 2022 году было возбуждено три уголовных дела
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В 2022 году на одного из занимающих государственно-политическую должность в Грузии планировалось покушение, говорится в отчете СГБ Грузии.
Но ведомство не уточняет, на кого именно планировалось нападение, однако отмечает, что были приняты все меры для предотвращения этих действий.
Всего же, по данным СГБ, по преступлениям против государственного устройства Грузии в 2022 году было возбуждено три уголовных дела.
Еще 17 дел были возбуждены департаментом контрразведки. Одним из раскрытых таких дел стало предотвращение попытки убийства в Грузии гражданина Израиля и задержание иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Также был установлен заказчик.
Полный отчет СГБ о проделанной работе в 2022 году будет представлен в пятницу в парламенте Грузии.