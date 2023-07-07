https://sputnik-georgia.ru/20230707/garibashvili-vystupil-na-sessii-parlamentskoy-assamblei-frankofonii-v-tbilisi-279323690.html

Гарибашвили выступил на сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси

Гарибашвили выступил на сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси

Сессия Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T11:01+0400

2023-07-07T11:01+0400

2023-07-07T11:36+0400

политика

грузия

новости

франция

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275046378_18:74:1006:630_1920x0_80_0_0_bebea1d72a053ab9c13e0ef8320f3f97.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Проведение 48-й сессий Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси является честью и привилегией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обращаясь к участникам сессии на французском языке.Сессия Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным. Он отметил, что лично учился во Франции, поэтому французский язык для него особенно дорог. По словам Гарибашвили, Франкофония учредит специальный приз, которым будут награждать грузин, популяризующих французский язык в стране."Понятие Плеяды, которое войдет в Грузию, будет способствовать популяризации французского языка в Грузии. Вы увидите, что грузин увлекает французский язык, культура, литература. Грузия – это страна, где много читают и где переводится много книг", – подчеркнул Гарибашвили.Международная организация Франкофония представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, франция, ираклий гарибашвили