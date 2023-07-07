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https://sputnik-georgia.ru/20230707/garibashvili-vystupil-na-sessii-parlamentskoy-assamblei-frankofonii-v-tbilisi-279323690.html
Гарибашвили выступил на сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси
Гарибашвили выступил на сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси
Сессия Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T11:01+0400
2023-07-07T11:36+0400
политика
грузия
новости
франция
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Проведение 48-й сессий Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси является честью и привилегией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обращаясь к участникам сессии на французском языке.Сессия Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным. Он отметил, что лично учился во Франции, поэтому французский язык для него особенно дорог. По словам Гарибашвили, Франкофония учредит специальный приз, которым будут награждать грузин, популяризующих французский язык в стране."Понятие Плеяды, которое войдет в Грузию, будет способствовать популяризации французского языка в Грузии. Вы увидите, что грузин увлекает французский язык, культура, литература. Грузия – это страна, где много читают и где переводится много книг", – подчеркнул Гарибашвили.Международная организация Франкофония представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, франция, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, франция, ираклий гарибашвили

Гарибашвили выступил на сессии Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси

11:01 07.07.2023 (обновлено: 11:36 07.07.2023)
© Government of GeorgiaПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2023
© Government of Georgia
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Сессия Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Проведение 48-й сессий Парламентской ассамблеи Франкофонии в Тбилиси является честью и привилегией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, обращаясь к участникам сессии на французском языке.
Сессия Франкофонии впервые проводится в стране, где французский язык не является официальным.

"Для меня большая привилегия и честь принимать сессию Парламентской ассамблеи в Грузии. Грузия, которая представлена в этой необыкновенной ассамблее, имеет большой опыт в франкофонии", – заявил Гарибашвили.

Он отметил, что лично учился во Франции, поэтому французский язык для него особенно дорог.
По словам Гарибашвили, Франкофония учредит специальный приз, которым будут награждать грузин, популяризующих французский язык в стране.
"Понятие Плеяды, которое войдет в Грузию, будет способствовать популяризации французского языка в Грузии. Вы увидите, что грузин увлекает французский язык, культура, литература. Грузия – это страна, где много читают и где переводится много книг", – подчеркнул Гарибашвили.
Международная организация Франкофония представляет собой объединение из десятков франкоязычных стран. Грузия уже около 20 лет имеет статус наблюдателя в Парламентской ассамблее Франкофонии и будет избрана ассоциированным членом на сессии этого года.
Ассамблея работает в направлении развития демократии и защиты прав человека. Является активной платформой, ориентированной на популяризацию французского языка в мире.
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