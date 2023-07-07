https://sputnik-georgia.ru/20230707/glava-parlamenta-gruzii-prokommentiroval-skandal-v-patriarkhii-279327931.html

Глава парламента Грузии прокомментировал скандал в Патриархии с возможным отравлением

Глава парламента Грузии прокомментировал скандал в Патриархии с возможным отравлением

В крови местоблюстителя Католикос-Патриарха Грузии Илии Второго обнаружили тяжелые металлы 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T13:49+0400

2023-07-07T13:49+0400

2023-07-07T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Все видели персональные нападки и попытки дискредитировать местоблюстителя Католикос-Патриарха Грузии владыку Шио, видимо, сейчас кто-то хотел перейти от слов к делу, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя информацию о возможном отравлении священнослужителя.Накануне в СМИ появилась информация о возможном отравлении владыки Шио, состояние здоровья которого ухудшилось в последнее время. Вещество, обнаруженное в крови местоблюстителя главы ГПЦ, в некоторых случаях используется для отравления, сообщили в Патриархии. Патриархия Грузии пока не обращалась к следственным органам и ждет результатов из-за границы.Глава парламента выразил надежду, что факт попытки отравления не подтвердится, но отметил, что идет речь "о довольно подозрительных обстоятельствах".Кто борется с владыкой Шио, он не уточнил, отметив лишь то, что всем известно, кто борется с церковью.Накануне в патриархии заявили, что делали различные анализы питьевой воды и пищи, которую принимал владыка Шио, однако ничего не было обнаружено, и для поиска причин содержания тяжелых металлов в его крови необходимы дополнительные исследования и поиски. Ранее в Патриархии Грузии заявили, что против духовенства развернута агрессивная кампания. Для наглядности Патриархия привела примеры негативных и критических материалов о православной церкви и Патриархии за последние десять лет (годы и количество): 2012 г. – 78, 2013 г. – 136, 2014 г. – 146, 2015 г. – 143, 2016 г. – 91, 2017 г. – 295, 2018 г. – 387, 2019 г. – 1 109, 2020 г. – 866, 2021 г. – 1 038, 2022 г. – 286. Всего: 4 557.Местоблюститель Католикос-Патриарха Всея ГрузииМитрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири) был избран местоблюстителем Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго в ноябре 2017 года.В случае смерти, отставки патриарха или по другим причинам, мешающим Святейшему выполнять возложенные на него обязанности, Местоблюститель (выбранный Патриархом) обязан управлять Церковью до избрания нового Католикоса-Патриарха страны. Об этом говорится в уставе ГПЦ, который расширенный Церковный собор принял в 1995 году. Патриарший местоблюститель приступает к своим обязанностям после того, как Католикос-Патриарх больше не может выполнять возложенную на него миссию. Он правомочен созвать расширенный Церковный собор, а также заседание Священного Синода для подбора кандидатов на место главы церкви. Ранее в истории ГПЦ редко, но были подобные прецеденты с назначением местоблюстителя. Например, в 1925 году Католикос-Патриарх Амброси Хелая, отсидевший в тюрьме за попытки восстановления автокефалии Грузинской православной церкви, назвал Патриаршим Местоблюстителем митрополита Ниноцминда – Каллистрате Цинцадзе. Кстати, это тоже произошло в ноябре. Решение Амброси Хелая было вызвано сложнейшим положением в грузинской церкви. Между тем Каллистрате Цинцадзе не смог занять место Католикоса-Патриарха, им в 1927 году стал эпископ Урбниси – Кристофоре Цицкишвили. Цинцадзе смог занять престол патриарха спустя пять лет – в 1932 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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