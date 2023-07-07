https://sputnik-georgia.ru/20230707/goblin-smeshnye-ugrozy-zelenskogo-zhadnaya-polsha-i-glavnaya-tsel-dekommunizatsii-v-litve-279332846.html

Гоблин: смешные угрозы Зеленского, жадная Польша и главная цель декоммунизации в Литве

Гоблин: смешные угрозы Зеленского, жадная Польша и главная цель декоммунизации в Литве

Встречайте новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T18:12+0400

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Пригласят ли Украину в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе? Зачем Литва и другие страны воюют с распавшимся тридцать лет назад Советским Союзом? Почему Польша просит у Германии по сто тысяч евро за диагностику украинских танков, которая обычно стоит в десять раз дешевле? Могут ли беспорядки во Франции перерасти в гражданскую войну? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином".

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литва

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, польша, литва, украина, нато, видео