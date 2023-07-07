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Гоблин: смешные угрозы Зеленского, жадная Польша и главная цель декоммунизации в Литве
Гоблин: смешные угрозы Зеленского, жадная Польша и главная цель декоммунизации в Литве
Встречайте новый выпуск программы "Категорически с Гоблином" 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T18:12+0400
2023-07-07T18:12+0400
2023-07-07T18:12+0400
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Пригласят ли Украину в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе? Зачем Литва и другие страны воюют с распавшимся тридцать лет назад Советским Союзом? Почему Польша просит у Германии по сто тысяч евро за диагностику украинских танков, которая обычно стоит в десять раз дешевле? Могут ли беспорядки во Франции перерасти в гражданскую войну? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином".
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мультимедиа, видео, в мире, польша, литва, украина, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, польша, литва, украина, нато, видео
Гоблин: смешные угрозы Зеленского, жадная Польша и главная цель декоммунизации в Литве
Встречайте новый выпуск программы "Категорически с Гоблином"
Пригласят ли Украину в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе? Зачем Литва и другие страны воюют с распавшимся тридцать лет назад Советским Союзом?
Почему Польша просит у Германии по сто тысяч евро за диагностику украинских танков, которая обычно стоит в десять раз дешевле? Могут ли беспорядки во Франции перерасти в гражданскую войну?
Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы "Категорически с Гоблином".