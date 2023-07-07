https://sputnik-georgia.ru/20230707/grazhdane-armenii-i-gruzii-mogut-peresekat-granitsu-dvukh-stran-po-id-kartam-279344771.html

Граждане Армении и Грузии могут пересекать границу двух стран по ID-картам

Граждане Армении и Грузии могут пересекать границу двух стран по ID-картам

Гражданам Армении и Грузии для пересечения границы уже не нужны заграничные паспорта 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Граждане Армении и Грузии отныне могут пересекать границы обеих стран без виз, по внутренним документам. Соответствующее соглашение между двумя странами вступило в силу, сообщило армянское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что к гражданам Армении есть ряд требований относительно въезда в Грузию, пребывания в этой стране, ее транзитного пересечения, а также выезда.В частности, требуется паспорт или идентификационная карта гражданина Армении при путешествии по территории двух стран, в том числе при полетах чартерными рейсами.Граждане могут путешествовать с ID-картами, если при пересечении погранпункта в Армении в электронной базе данных видно наличие действительного паспорта гражданина РА.Напомним, премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подписали соглашение по упрощению процесса пересечения границы Грузии с Арменией для граждан обеих стран в Ереване 12 января этого года. В Грузии оно вступило в силу 27 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, армения, никол пашинян, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения, грузино-армянская граница