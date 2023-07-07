https://sputnik-georgia.ru/20230707/gruziya-i-armeniya-nachinayut-dialog-vysokogo-urovnya-po-strategicheskim-voprosam-279342208.html

Грузия и Армения начинают диалог высокого уровня по стратегическим вопросам

Грузия и Армения начинают диалог высокого уровня по стратегическим вопросам

В рамках инициативы мирного соседства Грузия продолжает выражать готовность направить усилия на мирное развитие региона, заявил премьер 07.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Вопрос начала диалога на высоком уровне по стратегическим вопросам в рамках усилий по содействию региональной стабильности и процветанию стал главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с его коллегой из Армении Николом Пашинянам. По данным пресс-службы грузинского правительства, на встрече премьеры обсудили начало диалога на высоком уровне по стратегическим вопросам, который придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству и в то же время будет способствовать региональному миру и стабильности. Особое внимание было уделено торгово-экономическим вопросам. Премьер-министры выразили готовность вывести экономическое сотрудничество между странами на новый этап и уже рассмотрели новые направления сотрудничества в сфере экономики. Кроме того, главы правительств двух стран обсудили динамику сотрудничества между странами в политической, экономической и культурной сферах. В ходе встречи также были рассмотрены условия безопасности и вызовы в регионе и мире. Как отметил глава правительства, в рамках инициативы мирного соседства Грузия продолжает выражать готовность направить усилия на мирное развитие региона. Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения