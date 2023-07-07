https://sputnik-georgia.ru/20230707/iz-dvortsa-dadiani-vo-dvorets-iskusstv-na-restavratsiyu--v-gruzii-vosstanavlivayut-artefakty--279336273.html

Из Дворца Дадиани во Дворец искусств на реставрацию – в Грузии восстанавливают артефакты

Из Дворца Дадиани во Дворец искусств на реставрацию – в Грузии восстанавливают артефакты

Среди артефактов личные вещи последней правительницы Самегрело Екатерины Чавчавадзе 07.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Около ста уникальных артефактов, привезенных из Дворца Дадиани в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети), реставрируют во Дворце искусств в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Во Дворец искусств привезли личные вещи последней правительницы Самегрело Екатерины Чавчавадзе, ее дочери Саломеи Дадиани и ее супруга принца Ашила Мюрата, уникальный портрет сына Екатерины, князя Николоза Дадиани, и средства личной гигиены монархов, возраст которых составляет не менее двух столетий.К артефактам XIX века до сих пор никто не прикасался. Экспонаты повреждены, на многих из них из-за неправильного хранения появилась плесень и грибок. Главная цель реставраторов – сохранить первоначальный вид экспонатов. Кроме того, начата реставрация икон, принадлежавших в свое время часовне Давида Дадиани и Екатерины. Дворец искусств совместно с реставраторами уже более трех месяцев работает над возвращением во дворец Дадиани предметов XIX века и их первой экспозицией в отреставрированном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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