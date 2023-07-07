https://sputnik-georgia.ru/20230707/kartina-meraba-abramishvili-ushla-s-molotka-za-90-tysyach-evro-v-londone-279318911.html

Картина Мераба Абрамишвили ушла с молотка за 90 тысяч евро в Лондоне

Картина Мераба Абрамишвили ушла с молотка за 90 тысяч евро в Лондоне

На аукционе было представлено 47 работ, а полотно Абрамишвили было продано по самой высокой цене 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T10:02+0400

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2023-07-07T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Работа грузинского художника Мераба Абрамишвили "Черный гепард" ушла с молотка на международном аукционе в Лондоне Bonhams по самой высокой цене – 89,6 тысячи евро. Bonhams – международный частный аукционный дом, основанный в 1793 году. Он является одним из крупнейших и самых известных в мире аукционных домов изобразительного искусства и антиквариата, автомобилей и ювелирных изделий. Примечательно, что на аукционе было представлено 47 работ, а полотно Абрамишвили было продано по самой высокой цене. Четыре работы Мераба Абрамишвили из европейской коллекции были представлены на аукционе "Британское и европейское искусство". Работы Мераба Абрамишвили участвуют в международных аукционах с 2014 года. Грузинский художник Мераб Абрамишвили родился 16 марта 1957 года в Грузии. В 1972-1976 годы учился в художественной студии Александра Бандзеладзе. В 1981 году Абрамишвили окончил Тбилисскую государственную академию искусств, а в 1987 году написал свою первую значительную работу "Триста арагвинцев". Для достижения художественной выразительности он применял технику левкаса (от греч. leukós – белый) – древнее искусство фрески. Абрамишвили являлся членом Союза художников Грузии (1988-2006). Преподавал изобразительное искусство в школе села Мсхалдиди (регион Мцхета-Мтианети). Художник не подписывал свои работы и не искал мирового признания, тем не менее в его жизни были многочисленные выставки во Франции, Германии, Австрии, Польше. Его работы находятся в Национальном музее Грузии, в Германии, Финляндии, США и в частных коллекциях. Умер художник 22 января 2006 года в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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