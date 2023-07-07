https://sputnik-georgia.ru/20230707/komu-dolzhny-tomu-proschaem-ministr-finansov-ssha--v-pekine-279337300.html

Кому должны, тому прощаем: министр финансов США — в Пекине

Кому должны, тому прощаем: министр финансов США — в Пекине

"Это же деньги" — такая простая мысль возникает по поводу начавшегося вчера визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T21:28+0400

2023-07-07T21:28+0400

2023-07-07T21:28+0400

в мире

аналитика

политика

экономика

китай

сша

пекин

джанет йеллен

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

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То есть предыдущий визитер, госсекретарь Энтони Блинкен, мог еще отделаться общими фразами насчет необходимости чуть-чуть разрядить атмосферу в отношениях, а вот когда речь заходит о конкретике, особенно о финансах — это другое, пишет колумнист РИА Новости.Если говорить только о деньгах, то тут все просто: Америка должна Китаю. И не только Китаю, она всем должна и никогда не отдаст. Всего по миру гуляет гособлигаций того самого ведомства Йеллен на сумму более чем 32 триллиона долларов, то есть примерно два годовых ВВП страны. На выплату только процентов по этому долгу (а есть ведь еще и другие долги) вот-вот не хватит бюджета. Из этой суммы Китай когда-то держал долговых обязательств США более чем на триллион, недавно продал очередной пакет в 400 миллионов — остается 868,8 миллиарда. То есть все равно почти триллион.И получается смешная картина. На уровне общей политики Америка грозит Пекину, накладывает на него санкции (1300 компаний и частных лиц под таковыми). А на уровне финансовом Америка — должник и могла бы вести себя скромнее. Но не умеет.За этим визитом стоит сложный, если не невозможный сюжет, центральный для самого существования США — как можно одновременно бороться с Китаем в качестве стратегического конкурента и одновременно делать это так, чтобы не подорвать себя еще больше. При Дональде Трампе было модно говорить о разводе двух экономик — de-coupling, с общей идеей, что Америка не вылезет из долгов и прочих неприятностей, пока не вернет на свою территорию все производства, которые десятилетиями перемещались в Китай. Сегодня выясняется, что такая стратегия не работает, она лишь разгоняет инфляцию (попытки ограничить тарифами доступ китайских товаров увеличивают на них цену внутри США). Вдобавок в такую политику должны быть силой втянуты и союзники США, да и весь мир — иначе американский рынок окажется в невыгодном положении. В итоге напряженность в прошлом году дошла до грани войны.И тогда начались филологические игры. Выступая недавно в Великобритании, директор ЦРУ Уильям Бернс повторил придумку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что никакого "развода" не планируется (да он и технически оказывается невозможен), а планируется лишь снижение рисков для экономики США от чрезмерной зависимости от Китая, то есть de-risking. Всего-то-навсего, и ничего страшного.Да нам неважно, как вы это назовете, говорят в Пекине разные люди (включая премьера Госсовета Ли Цяна). Нам важна суть. Вы хотите установить свою глобальную монополию на несколько критических отраслей, лишив Китай возможности их развивать. И тут вы намерены продолжать свою силовую политику, включая нажим на все и всяческие страны мира. Сейчас в Китае идет Всемирный форум мира (и несколько других таких же мероприятий). Там выступала среди прочих Дилма Русефф, глава созданного БРИКС Нового банка развития. Ее диагноз: что "развод", что "снижение рисков" — все равно. Это когда силой пытаются не допустить появления новых и сильных участников мировой экономики. Это угроза миру, потому что давят конкурентов путем навязывания им обязательных ценностей, что попросту непрактично в современных условиях. Другие участники добавляют: вот попробуйте заставить европейскую, к примеру, экономику работать по американской команде — она без Китая просто схлопнется.Американские попытки перестроить мир вместе с его экономикой по принципу "нажал — а теперь отпустил, иначе риск слишком велик" будут предприниматься еще долго, в разных режимах. Одна поездка Йеллен тут ничего не решит. Еще приедет министр торговли США Джина Раймондо и другие. Вдруг Пекин дрогнет и начнет поддаваться? The Washington Post в материале на тему этого визита только тем и занята, что убаюкивает читателя: Китай слаб, у него проблемы, куда он денется. О проблемах США, в особенности о катастрофе с финансами, почему-то не говорится. Но Китай-то про них знает.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

китай

сша

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в мире, аналитика, политика, экономика, китай, сша, пекин, джанет йеллен, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, цру, еврокомиссия, брикс, колумнисты