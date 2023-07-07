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"Лучше говорить, чем не говорить" – премьер Новой Зеландии выступил за диалог с Китаем
"Лучше говорить, чем не говорить" – премьер Новой Зеландии выступил за диалог с Китаем
Диалог обеспечивает большую безопасность, считает Хипкинс 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T15:39+0400
2023-07-07T15:39+0400
2023-07-07T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Глава правительства Новой Зеландии Крис Хипкинс считает, что любой диалог с Китаем лучше отсутствия общения, передает РИА Новости со ссылкой на новозеландскую газету NZ Herald.Недавно Хипкинс находился с визитом в Китае, где обсуждал отношения двух стран, украинский конфликт, а также проблемы Тихого океана.Он добавил, что, хотя экономические интересы Новой Зеландии в Китае были значительными, были случаи, когда Китай "бросал вызов национальным интересам Новой Зеландии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, китай, новая зеландия
в мире, новости, политика, китай, новая зеландия
"Лучше говорить, чем не говорить" – премьер Новой Зеландии выступил за диалог с Китаем
Диалог обеспечивает большую безопасность, считает Хипкинс
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik.
Глава правительства Новой Зеландии Крис Хипкинс считает, что любой диалог с Китаем лучше отсутствия общения, передает РИА Новости
со ссылкой на новозеландскую газету NZ Herald.
Недавно Хипкинс находился с визитом в Китае, где обсуждал отношения двух стран, украинский конфликт, а также проблемы Тихого океана.
"Сильные, зрелые и сложные отношения означают, что у нас будут жесткие разговоры – вроде тех, что были у нас в области разногласий с китайским руководством, когда я был в Пекине... Лучше говорить, чем не говорить. Диалог обеспечивает большую безопасность", – заявил Хипкинс.
Он добавил, что, хотя экономические интересы Новой Зеландии в Китае были значительными, были случаи, когда Китай "бросал вызов национальным интересам Новой Зеландии".