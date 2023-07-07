https://sputnik-georgia.ru/20230707/luchshe-govorit-chem-ne-govorit--premer-novoy-zelandii-vystupil-za-dialog-s-kitaem--279329408.html

"Лучше говорить, чем не говорить" – премьер Новой Зеландии выступил за диалог с Китаем

"Лучше говорить, чем не говорить" – премьер Новой Зеландии выступил за диалог с Китаем

Диалог обеспечивает большую безопасность, считает Хипкинс 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T15:39+0400

2023-07-07T15:39+0400

2023-07-07T15:39+0400

в мире

новости

политика

китай

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/07/279329799_0:269:2573:1716_1920x0_80_0_0_136888dd607b7fde3fda7cdc36e6e38e.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Глава правительства Новой Зеландии Крис Хипкинс считает, что любой диалог с Китаем лучше отсутствия общения, передает РИА Новости со ссылкой на новозеландскую газету NZ Herald.Недавно Хипкинс находился с визитом в Китае, где обсуждал отношения двух стран, украинский конфликт, а также проблемы Тихого океана.Он добавил, что, хотя экономические интересы Новой Зеландии в Китае были значительными, были случаи, когда Китай "бросал вызов национальным интересам Новой Зеландии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

новая зеландия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, китай, новая зеландия