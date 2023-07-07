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Автомобиль взорвался на газозаправочной станции в Грузии
Автомобиль взорвался на газозаправочной станции в Грузии
Взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль заправляли газом 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T15:29+0400
2023-07-07T16:24+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате взрыва на газозаправочной станции, расположенной на дороге Терджола-Зестафони на западе Грузии.По данным грузинских СМИ, взорвался автомобиль, который заправляли газом. Взрывная волна также повредила здание находящегося поблизости магазина. На месте работают спецслужбы. По факту начато расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, чп, взрыв
происшествия, грузия, новости, чп, взрыв

Автомобиль взорвался на газозаправочной станции в Грузии

15:29 07.07.2023 (обновлено: 16:24 07.07.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом
Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль заправляли газом
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате взрыва на газозаправочной станции, расположенной на дороге Терджола-Зестафони на западе Грузии.
По данным грузинских СМИ, взорвался автомобиль, который заправляли газом.
Взрывная волна также повредила здание находящегося поблизости магазина.
На месте работают спецслужбы. По факту начато расследование.
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