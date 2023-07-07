https://sputnik-georgia.ru/20230707/na-gazozapravochnoy-stantsii-v--gruzii-progremel-vzryv-279331760.html

Автомобиль взорвался на газозаправочной станции в Грузии

Автомобиль взорвался на газозаправочной станции в Грузии

Взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль заправляли газом 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T15:29+0400

2023-07-07T15:29+0400

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происшествия

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чп

взрыв

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате взрыва на газозаправочной станции, расположенной на дороге Терджола-Зестафони на западе Грузии.По данным грузинских СМИ, взорвался автомобиль, который заправляли газом. Взрывная волна также повредила здание находящегося поблизости магазина. На месте работают спецслужбы. По факту начато расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, грузия, новости, чп, взрыв