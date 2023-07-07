https://sputnik-georgia.ru/20230707/narodnye-primety-na-samsonov-den-2023-chto-nelzya-delat-10-iyulya-279344195.html

Народные приметы на Самсонов день 2023: что нельзя делать 10 июля?

Народные приметы на Самсонов день 2023: что нельзя делать 10 июля?

Православная церковь 10 июля поминает преподобного Сампсона Странноприимца, жившего в V-VI веке 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T23:26+0400

2023-07-07T23:26+0400

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В народном календаре праздник называется Самсонов день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Самсонов день: о народных приметах 10 июля читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Самсонов день делать работу по дому, в том числе перестановку мебели или ремонт – результаты любой работы 10 июля будут неудовлетворительны. В Самсонов день нельзя жадничать и игнорировать даже самые необычные просьбы – это плохая примета, привлекающая невзгоды и нищету. По народным приметам нельзя 10 июля отказывать в помощи и жалеть деньги на милостыню, в противном случае удача отвернется от вас и расплатиться с долгами будет очень сложно. Нельзя в Самсонов день сплетничать и злословить, ссориться и ругаться – можно привлечь неприятности и беды на дом. Десятого июля продолжается Петров пост, поэтому есть в этот день мясные и молочные продукты нельзя. Нельзя в Самсонов день также венчаться и участвовать в светских праздничных мероприятиях, так как в пост таинство венчания в церквях не проводят. Народные приметы По народным приметам, если в Самсонов день солнечная погода, то солнечно будет ближайшие семь недель. Погода переменится, если в Самсонов день подует восточный ветер, а если западный – это примета, что ожидается засуха. Ясную погоду 10 июля предсказывает радуга поперек реки, а липкие капельки, появившиеся на листьях – к дождю. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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