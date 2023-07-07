https://sputnik-georgia.ru/20230707/pashinyan-pribyl-v-batumi-s-rabochim-vizitom-279339463.html

Пашинян прибыл в Батуми с рабочим визитом

Пашинян прибыл в Батуми с рабочим визитом

Запланирована встреча с грузинским премьером тет-а-тет, затем делегации проведут переговоры в расширенном формате 07.07.2023, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

грузино-армянские отношения

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ТИБИЛСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию, сообщает пресс-служба кабмина Армении.Отмечается, что главу армянского правительства в международном аэропорту Батуми встретил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Сегодня запланирована встреча глав кабминов Армении и Грузии. Пашинян и Гарибашвили встретятся тет-а-тет, затем состоится встреча в расширенном формате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, батуми, никол пашинян, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения