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Пашинян прибыл в Батуми с рабочим визитом
Пашинян прибыл в Батуми с рабочим визитом
Запланирована встреча с грузинским премьером тет-а-тет, затем делегации проведут переговоры в расширенном формате 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T19:33+0400
2023-07-07T19:33+0400
2023-07-07T19:33+0400
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ТИБИЛСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию, сообщает пресс-служба кабмина Армении.Отмечается, что главу армянского правительства в международном аэропорту Батуми встретил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Сегодня запланирована встреча глав кабминов Армении и Грузии. Пашинян и Гарибашвили встретятся тет-а-тет, затем состоится встреча в расширенном формате.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, батуми, никол пашинян, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения
грузия, новости, политика, армения, батуми, никол пашинян, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения
Пашинян прибыл в Батуми с рабочим визитом
Запланирована встреча с грузинским премьером тет-а-тет, затем делегации проведут переговоры в расширенном формате
ТИБИЛСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Грузию, сообщает пресс-служба кабмина Армении.
Отмечается, что главу армянского правительства в международном аэропорту Батуми встретил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Сегодня запланирована встреча глав кабминов Армении и Грузии. Пашинян и Гарибашвили встретятся тет-а-тет, затем состоится встреча в расширенном формате.