https://sputnik-georgia.ru/20230707/patriarkhiya-poka-ne-prosila-o-rassledovanii-vozmozhnogo-otravleniya-mestoblyustitelya-ilii-ii-279329057.html
Патриархия пока не просила о расследовании возможного отравления местоблюстителя Илии II
Патриархия пока не просила о расследовании возможного отравления местоблюстителя Илии II
Информация о возможном отравлении владыки Шио распространилась после ухудшения состояния его здоровья 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T14:29+0400
2023-07-07T14:29+0400
2023-07-07T14:46+0400
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новости
общество
андрия джагмаидзе
илия второй
патриархия грузии
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Следственные органы сами связались с Патриархией после распространения информации о возможном отравлении местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – владыки Шио, но мы не просили возбуждения уголовного дела, сказал глава пресс-службы Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе журналистам. Информацию о возможном отравлении владыки Шио в четверг распространил телеканал "Рустави 2". Телеканал сообщил об ухудшении состояния здоровья митрополита Сенакского и Чкороцкуйского Шио (Муджири) в последнее время.На данном этапе Патриархия ждет результатов анализов из-за рубежа. "Сами (представители следственных органов – ред.) связались с нами, но мы не просили их о проведении расследования. Мы воздержались, так как еще нужно разобраться в кое-каких нюансах", – заявил глава пресс-службы Патриархии.При этом он сказал, что состояние здоровья владыки Шио в настоящее время является нормальным. "Он трудоспособен, работает, нет ограничений в направлении отношений с общественностью", – пояснил протоиерей Андрия Джагмаидзе.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй назначил владыку Шио патриаршим Местоблюстителем в ноябре 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, андрия джагмаидзе, илия второй, патриархия грузии
Патриархия пока не просила о расследовании возможного отравления местоблюстителя Илии II
14:29 07.07.2023 (обновлено: 14:46 07.07.2023)
Информация о возможном отравлении владыки Шио распространилась после ухудшения состояния его здоровья
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Следственные органы сами связались с Патриархией после распространения информации о возможном отравлении местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – владыки Шио, но мы не просили возбуждения уголовного дела, сказал глава пресс-службы Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе журналистам.
Информацию о возможном отравлении владыки Шио в четверг распространил телеканал "Рустави 2". Телеканал сообщил об ухудшении состояния здоровья митрополита Сенакского и Чкороцкуйского Шио (Муджири) в последнее время.
"Мы не выносили эту тему на всеобщее обсуждение и не планировали, так как пока хотели сами разобраться с чем имеем дело. Это могло быть совершенно бытовым случаем... Раз уж это было предано огласке, мы дали ответы на вопросы", – сказал Джагмаидзе.
На данном этапе Патриархия ждет результатов анализов из-за рубежа.
"Сами (представители следственных органов – ред.) связались с нами, но мы не просили их о проведении расследования. Мы воздержались, так как еще нужно разобраться в кое-каких нюансах", – заявил глава пресс-службы Патриархии.
При этом он сказал, что состояние здоровья владыки Шио в настоящее время является нормальным.
"Он трудоспособен, работает, нет ограничений в направлении отношений с общественностью", – пояснил протоиерей Андрия Джагмаидзе.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй назначил владыку Шио патриаршим Местоблюстителем в ноябре 2017 года.