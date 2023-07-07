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Песчаные бури в Иране: число пострадавших превысило тысячу человек
Песчаные бури в Иране: число пострадавших превысило тысячу человек
Синоптики отмечают, что песчаные бури продолжатся в стране и в ближайшие дни 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T14:09+0400
2023-07-07T14:09+0400
2023-07-07T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Более тысячи человек пострадали от песчаных бурь на юго-востоке Ирана, в больницах находятся более 160 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Песчаная буря бушует в иранских провинциях Систан и Белуджистан уже 120 дней. По последним данным, сильный ветер и пыльные бури продолжатся в регионе и в начале следующей недели (первым днем недели в Иране является суббота – ред.), порекомендовав людям, страдающим от респираторных заболеваний, а также детям и пожилым не выходить из дома без крайней необходимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, иран, пострадавшие
новости, в мире, происшествия, иран, пострадавшие
Песчаные бури в Иране: число пострадавших превысило тысячу человек
Синоптики отмечают, что песчаные бури продолжатся в стране и в ближайшие дни
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik.
Более тысячи человек пострадали от песчаных бурь на юго-востоке Ирана, в больницах находятся более 160 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на местные СМИ.
Песчаная буря бушует в иранских провинциях Систан и Белуджистан уже 120 дней.
"Со 2 июля до настоящего момента в медицинские центры обратились 1 010 человек. Из них 162 человека госпитализированы, остальные прошли амбулаторное лечение", – заявил главный руководитель кризисного штаба провинции Маджид Мохебби.
По последним данным, сильный ветер и пыльные бури продолжатся в регионе и в начале следующей недели (первым днем недели в Иране является суббота – ред.), порекомендовав людям, страдающим от респираторных заболеваний, а также детям и пожилым не выходить из дома без крайней необходимости.