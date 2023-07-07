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Премьер Армении посетит Грузию
Премьер Армении посетит Грузию
Глава правительства Армении встретится с премьером Грузии 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T12:26+0400
2023-07-07T12:26+0400
2023-07-07T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию в пятницу, сообщили в пресс-службе администрации правительства.В рамках рабочего визита запланирована встреча премьера Армении с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, никол пашинян, ираклий гарибашвили, тбилиси
грузия, новости, армения, никол пашинян, ираклий гарибашвили, тбилиси
Премьер Армении посетит Грузию
12:26 07.07.2023 (обновлено: 12:30 07.07.2023)
Глава правительства Армении встретится с премьером Грузии
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию в пятницу, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
В рамках рабочего визита запланирована встреча премьера Армении с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.