https://sputnik-georgia.ru/20230707/premer-armenii-posetit-gruziyu--279326014.html

Премьер Армении посетит Грузию

Премьер Армении посетит Грузию

Глава правительства Армении встретится с премьером Грузии 07.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию в пятницу, сообщили в пресс-службе администрации правительства.В рамках рабочего визита запланирована встреча премьера Армении с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, никол пашинян, ираклий гарибашвили, тбилиси