https://sputnik-georgia.ru/20230707/propavshiy-v-batumi-podrostok-nayden-mertvym-v-more--delo-rassleduetsya-kak-ubiystvo-279343320.html

Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство

Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство

За умышленное убийство несовершеннолетнего задержан один человек, еще двоих арестовали за несообщение о тяжком преступлении 07.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-07T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Пропавший в Батуми подросток Лука Абуладзе был обнаружен мертвым в Черном море в двух километрах от берега, дело о его гибели расследуется как убийство, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, информация о пропаже подростка поступила в МВД 5 июля, после чего началось расследование обстоятельств его исчезновения. За умышленное убийство несовершеннолетнего задержан один человек, еще двоих арестовали за несообщение о тяжком преступлении. Следствие установило, что задержанный за убийство 4 июля в Батуми посадил Абуладзе и еще трех человек на банан, привязанный к своему катеру, без спасательных жилетов и вывез в море. После он скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов, и уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение о преступлении. Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Абуладзе пропал. Расследование дела по статьям "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Несообщение о преступлении" продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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