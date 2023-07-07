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Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство
Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство
За умышленное убийство несовершеннолетнего задержан один человек, еще двоих арестовали за несообщение о тяжком преступлении 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T22:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Пропавший в Батуми подросток Лука Абуладзе был обнаружен мертвым в Черном море в двух километрах от берега, дело о его гибели расследуется как убийство, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, информация о пропаже подростка поступила в МВД 5 июля, после чего началось расследование обстоятельств его исчезновения. За умышленное убийство несовершеннолетнего задержан один человек, еще двоих арестовали за несообщение о тяжком преступлении. Следствие установило, что задержанный за убийство 4 июля в Батуми посадил Абуладзе и еще трех человек на банан, привязанный к своему катеру, без спасательных жилетов и вывез в море. После он скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов, и уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение о преступлении. Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Абуладзе пропал. Расследование дела по статьям "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Несообщение о преступлении" продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, черное море, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, батуми, черное море, мвд грузии
Пропавший в Батуми подросток найден мертвым в море – дело расследуется как убийство
За умышленное убийство несовершеннолетнего задержан один человек, еще двоих арестовали за несообщение о тяжком преступлении
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Пропавший в Батуми подросток Лука Абуладзе был обнаружен мертвым в Черном море в двух километрах от берега, дело о его гибели расследуется как убийство, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, информация о пропаже подростка поступила в МВД 5 июля, после чего началось расследование обстоятельств его исчезновения.
За умышленное убийство несовершеннолетнего задержан один человек, еще двоих арестовали за несообщение о тяжком преступлении.
Следствие установило, что задержанный за убийство 4 июля в Батуми посадил Абуладзе и еще трех человек на банан, привязанный к своему катеру, без спасательных жилетов и вывез в море.
После он скинул всех четырех в море, так и не дав им спасательных жилетов, и уплыл на катере вместе с двумя сопровождающими его лицами, которые задержаны за несообщение о преступлении.
Трем упавшим с банана удалось доплыть до берега, а Абуладзе пропал.
Расследование дела по статьям "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Несообщение о преступлении" продолжается.