https://sputnik-georgia.ru/20230707/strogo-po-faktu-s-onufrienko-kiev-pugaet-avariey-na-zaes-i-bespoleznyy-sammit-nato-279321367.html

Строго по факту с Онуфриенко: Киев пугает аварией на ЗАЭС и бесполезный саммит НАТО

Строго по факту с Онуфриенко: Киев пугает аварией на ЗАЭС и бесполезный саммит НАТО

Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 07.07.2023, Sputnik Грузия

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Зачем литовский университет присвоил Зеленскому степень доктора наук? Чего Киев ждет от саммита НАТО в Вильнюсе и почему его ожидания завышены? Почему США и другие арктические страны НАТО не смогут догнать Россию по количеству атомных ледоколов? Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".

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мультимедиа, видео, в мире, киев, вильнюс, сша, нато, видео