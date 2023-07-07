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Строго по факту с Онуфриенко: Киев пугает аварией на ЗАЭС и бесполезный саммит НАТО
Строго по факту с Онуфриенко: Киев пугает аварией на ЗАЭС и бесполезный саммит НАТО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T11:39+0400
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Зачем литовский университет присвоил Зеленскому степень доктора наук? Чего Киев ждет от саммита НАТО в Вильнюсе и почему его ожидания завышены? Почему США и другие арктические страны НАТО не смогут догнать Россию по количеству атомных ледоколов? Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, в мире, киев, вильнюс, сша, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, киев, вильнюс, сша, нато, видео
Строго по факту с Онуфриенко: Киев пугает аварией на ЗАЭС и бесполезный саммит НАТО
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
Зачем литовский университет присвоил Зеленскому степень доктора наук? Чего Киев ждет от саммита НАТО в Вильнюсе и почему его ожидания завышены? Почему США и другие арктические страны НАТО не смогут догнать Россию по количеству атомных ледоколов?
Обо всем этом мы поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".