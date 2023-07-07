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В Грузии основали винодельню на дне Черного моря
В Грузии основали винодельню на дне Черного моря
Вино – претенциозный продукт, которое не любит всякую среду, ему нравится тишина, ему нравится темнота, низкая температура, заявил винодел 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T07:32+0400
2023-07-07T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Грузинские бизнесмены занялись подводным виноделием – применили метод выдержки вина в глиняных амфорах на дне Черного моря, сообщил телеканал "Формула". Идея проводить старение вина в Черном море возникла у морского эколога, председателя Ассоциации подводного плавания Грузии Давида Николишвили и опытного винодела Зураба Кумсиашвили в период пандемии. Принцип такой, вино в амфорах опускают на дно черного моря в специальных ящиках. По словам Николеишвили, его друг начал изготовлять глиняные амфоры, а у него было снаряжение для дайвинга и экобаза в Квариати, что помогло начать реализовывать проект. "Вино – претенциозный продукт, которое не любит всякую среду. Ему нравится тишина, ему нравится темнота, низкая температура. Черное море имеет большое преимущество в виноделии. Эти низкие температуры, кажется, более распространены здесь, чем в Карибском бассейне или Средиземноморье", – заявил Николеишвили. Николеишвили рассказал, что подводное виноделие имеет 15-20-летнюю историю, его начали французы, итальянцы и испанцы, потом переняли хорваты, к ним присоединились сербы, но хранится у них вино в стеклянных бутылках. Грузинское вино и редкие технологии: как экспериментируют современные виноделы >>"Наше преимущество в том, что мы выдерживаем прямо в амфорах, мы их не наващиваем. Это наше преимущество на мировом уровне, потому что таких амфор нет ни в одной стране", – сказал он. Предприниматель уверяет, что спрос на такие вина очень высокий. Им удалось продать одну амфору за 500 лари в Интернете. Теперь в целях – организовать производство, открыть подводный музей вина и парк. На данный момент у компании есть несколько заинтересованных инвесторов. Тем не менее, реализовать проект не удается из-за отсутствия соответствующего законодательства, которое предусмотрело бы выдачу территории в море в аренду. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинское вино, вино и виноделие грузии, черное море
грузия, новости, общество, грузинское вино, вино и виноделие грузии, черное море
В Грузии основали винодельню на дне Черного моря
07:32 07.07.2023 (обновлено: 07:52 07.07.2023)
Вино – претенциозный продукт, которое не любит всякую среду, ему нравится тишина, ему нравится темнота, низкая температура, заявил винодел
ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Грузинские бизнесмены занялись подводным виноделием – применили метод выдержки вина в глиняных амфорах на дне Черного моря, сообщил телеканал "Формула".
Идея проводить старение вина в Черном море возникла у морского эколога, председателя Ассоциации подводного плавания Грузии Давида Николишвили и опытного винодела Зураба Кумсиашвили в период пандемии. Принцип такой, вино в амфорах опускают на дно черного моря в специальных ящиках.
"Как только началась эта пандемия, как и у многих людей в Грузии и мире, наша жизнь прервалась, наша деятельность остановилась, и, как и многие люди, мы тоже начали думать, что делать… Мой друг предложил начать выдержку вина в море", – рассказал Николеишвили в эфире телеканала.
По словам Николеишвили, его друг начал изготовлять глиняные амфоры, а у него было снаряжение для дайвинга и экобаза в Квариати, что помогло начать реализовывать проект.
"Вино – претенциозный продукт, которое не любит всякую среду. Ему нравится тишина, ему нравится темнота, низкая температура. Черное море имеет большое преимущество в виноделии. Эти низкие температуры, кажется, более распространены здесь, чем в Карибском бассейне или Средиземноморье", – заявил Николеишвили.
Николеишвили рассказал, что подводное виноделие имеет 15-20-летнюю историю, его начали французы, итальянцы и испанцы, потом переняли хорваты, к ним присоединились сербы, но хранится у них вино в стеклянных бутылках.
"Наше преимущество в том, что мы выдерживаем прямо в амфорах, мы их не наващиваем. Это наше преимущество на мировом уровне, потому что таких амфор нет ни в одной стране", – сказал он.
Предприниматель уверяет, что спрос на такие вина очень высокий. Им удалось продать одну амфору за 500 лари в Интернете.
Теперь в целях – организовать производство, открыть подводный музей вина и парк. На данный момент у компании есть несколько заинтересованных инвесторов. Тем не менее, реализовать проект не удается из-за отсутствия соответствующего законодательства, которое предусмотрело бы выдачу территории в море в аренду.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.