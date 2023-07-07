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Водолазы ищут в море пропавшего несколько дней назад подростка
Водолазы ищут в море пропавшего несколько дней назад подростка
Друзья мальчика в последний раз его видели в море, а одежду нашли на берегу 07.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-07T17:47+0400
2023-07-07T17:47+0400
2023-07-07T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Подростка, пропавшего несколько дней назад в Батуми, спасатели и водолазы ищут в море, сообщил Аджарское-ТВ. Поисковые работы идут как на берегу моря, так и в воде. Мобилизована группа водолазов, а также спасательные катера. По словам членов семьи мальчика, друзья в последний раз видели его в море, а одежду нашли на берегу. Следовательно, в море идут активные поисковые работы. Согласно информации телеканала, 16-летний подросток Лука Абуладзе катался в море на так называемом банане вместе с тремя незнакомыми людьми. После этого его на пляже не видели. Начато следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, батуми, происшествия, черное море
грузия, новости, батуми, происшествия, черное море
Водолазы ищут в море пропавшего несколько дней назад подростка
Друзья мальчика в последний раз его видели в море, а одежду нашли на берегу
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Подростка, пропавшего несколько дней назад в Батуми, спасатели и водолазы ищут в море, сообщил Аджарское-ТВ.
Поисковые работы идут как на берегу моря, так и в воде. Мобилизована группа водолазов, а также спасательные катера.
По словам членов семьи мальчика, друзья в последний раз видели его в море, а одежду нашли на берегу. Следовательно, в море идут активные поисковые работы.
Согласно информации телеканала, 16-летний подросток Лука Абуладзе катался в море на так называемом банане вместе с тремя незнакомыми людьми. После этого его на пляже не видели. Начато следствие.