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Фестиваль пива пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Фестиваль пива пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T20:02+0400
2023-07-08T20:02+0400
2023-07-08T20:02+0400
пиво
культура
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фестиваль пива Mtatsminda Park Beer Festival пройдет в тбилисском парке Мтацминда 22 и 23 июля, говорится в сообщении организаторов.Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов.На мероприятии можно будет не только попробовать разные виды пива, но и развлечься, приняв участие в различных спортивных мероприятиях. Также будут фудкорты, музыка и многое другое."Фестиваль пива в парке Мтацминда" организован Центром культуры Грузии и парком Мтацминда при поддержке мэрии Тбилиси и Национальной администрации туризма. Начало в 15:00. Посещение мероприятия свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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пиво, культура, новости, грузия, тбилиси
пиво, культура, новости, грузия, тбилиси
Фестиваль пива пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фестиваль пива Mtatsminda Park Beer Festival пройдет в тбилисском парке Мтацминда 22 и 23 июля, говорится в сообщении организаторов.
Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов.
"Пиво – это идентичность нашей страны, и общественность должна знать историю грузинского пива", – говорят организаторы.
На мероприятии можно будет не только попробовать разные виды пива, но и развлечься, приняв участие в различных спортивных мероприятиях. Также будут фудкорты, музыка и многое другое.
"Фестиваль пива в парке Мтацминда" организован Центром культуры Грузии и парком Мтацминда при поддержке мэрии Тбилиси и Национальной администрации туризма. Начало в 15:00. Посещение мероприятия свободное.