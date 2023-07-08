https://sputnik-georgia.ru/20230708/festival-piva-proydet-v-tbilisskom-parke-mtatsminda--279360651.html

Фестиваль пива пройдет в тбилисском парке Мтацминда

Фестиваль пива пройдет в тбилисском парке Мтацминда

Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник 08.07.2023, Sputnik Грузия

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пиво

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фестиваль пива Mtatsminda Park Beer Festival пройдет в тбилисском парке Мтацминда 22 и 23 июля, говорится в сообщении организаторов.Цель мероприятия – превратить фестиваль пива в народный праздник, который объединит людей всех возрастов.На мероприятии можно будет не только попробовать разные виды пива, но и развлечься, приняв участие в различных спортивных мероприятиях. Также будут фудкорты, музыка и многое другое."Фестиваль пива в парке Мтацминда" организован Центром культуры Грузии и парком Мтацминда при поддержке мэрии Тбилиси и Национальной администрации туризма. Начало в 15:00. Посещение мероприятия свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пиво, культура, новости, грузия, тбилиси