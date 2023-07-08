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Фестиваль "Прайд" в Тбилиси: начались стычки с полицией
Фестиваль "Прайд" в Тбилиси: начались стычки с полицией
В данный момент на территории находится более тысячи полицейских 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T14:45+0400
2023-07-08T14:45+0400
2023-07-08T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Несколько сотен противников проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси собрались неподалеку от места проведения фестиваля и прорвали кордон полиции. Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси завершит 8 июля "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество. В данный момент часть участников акции прорвали кордон полиции и приближаются к территории фестиваля. За несколько часов до начала противники фестиваля от различных консервативных групп прошли шествием от памятника Важа Пшавела до территории озера Лиси. По словам организаторов, их целью является не допустить проведения фестиваля. Подойти к месту, где проходит фестиваль, им не дают сотрудники полиции. В данный момент на территории находится более тысячи полицейских. На территории усилены меры безопасности и для работников СМИ, которые находятся за кордоном полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, лгбт, лгбт-сообщество
Фестиваль "Прайд" в Тбилиси: начались стычки с полицией
14:45 08.07.2023 (обновлено: 14:56 08.07.2023)
В данный момент на территории находится более тысячи полицейских
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Несколько сотен противников проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси собрались неподалеку от места проведения фестиваля и прорвали кордон полиции.
Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси завершит 8 июля "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество. В данный момент часть участников акции прорвали кордон полиции и приближаются к территории фестиваля.
За несколько часов до начала противники фестиваля от различных консервативных групп прошли шествием от памятника Важа Пшавела до территории озера Лиси. По словам организаторов, их целью является не допустить проведения фестиваля.
Подойти к месту, где проходит фестиваль, им не дают сотрудники полиции. В данный момент на территории находится более тысячи полицейских. На территории усилены меры безопасности и для работников СМИ, которые находятся за кордоном полиции.