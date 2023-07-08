https://sputnik-georgia.ru/20230708/festival-sovremennogo-iskusstva-f5-prokhodit-na-zapade-gruzii-279351831.html
Фестиваль современного искусства F5 проходит на западе Грузии
Фестиваль современного искусства F5 проходит на западе Грузии
Фестиваль по традиции предлагает посетителям разнообразную литературную и музыкальную программу 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T15:40+0400
2023-07-08T15:40+0400
2023-07-08T15:40+0400
анна кордзая-самадашвили
зугдиди
культура
культурная жизнь грузии
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фестиваль современного искусства F5, в котором принимают участие грузинские поэты, писатели, киноведы и музыканты, проходит в эти дни в городе Зугдиди. Обычно современный художественный процесс и деятельность зачастую централизованы и не выходят за пределы Тбилиси и нескольких туристических центров, отмечают организаторы."Несмотря на историко-культурный контекст, различные интересные мероприятия, Зугдиди не является исключением в этом направлении, и местный культурный процесс очень пассивен", – говорится в их сообщении.Поэтому цель "F5" – децентрализация художественного процесса и развитие культурно-творческой жизни региона с привлечением молодых деятелей культуры и искусства. Традиционно фестиваль имеет два направления – литературную и музыкальную часть. Участниками литературной части фестиваля в этом году стали Лия Стуруа, Зураб Карумидзе, Ана Кордзая-Самадашвили, Зура Джишкариани, Екатерина Тогонидзе и др. Организаторами фестиваля являются двое молодых грузинских поэтов, Ника Лашхия и Георгий Шония. Мероприятия проходят в Zugdidi Mall. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
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анна кордзая-самадашвили, зугдиди, культура, культурная жизнь грузии, грузия
анна кордзая-самадашвили, зугдиди, культура, культурная жизнь грузии, грузия
Фестиваль современного искусства F5 проходит на западе Грузии
Фестиваль по традиции предлагает посетителям разнообразную литературную и музыкальную программу
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Фестиваль современного искусства F5, в котором принимают участие грузинские поэты, писатели, киноведы и музыканты, проходит в эти дни в городе Зугдиди.
Обычно современный художественный процесс и деятельность зачастую централизованы и не выходят за пределы Тбилиси и нескольких туристических центров, отмечают организаторы.
"Несмотря на историко-культурный контекст, различные интересные мероприятия, Зугдиди не является исключением в этом направлении, и местный культурный процесс очень пассивен", – говорится в их сообщении.
Поэтому цель "F5" – децентрализация художественного процесса и развитие культурно-творческой жизни региона с привлечением молодых деятелей культуры и искусства.
Традиционно фестиваль имеет два направления – литературную и музыкальную часть. Участниками литературной части фестиваля в этом году стали Лия Стуруа, Зураб Карумидзе, Ана Кордзая-Самадашвили, Зура Джишкариани, Екатерина Тогонидзе и др.
Организаторами фестиваля являются двое молодых грузинских поэтов, Ника Лашхия и Георгий Шония. Мероприятия проходят в Zugdidi Mall. Посещение свободное.