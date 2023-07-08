https://sputnik-georgia.ru/20230708/gruziya-prinimaet-globalnyy-mezhdunarodnyy-forum-279348285.html

Грузия принимает глобальный международный форум

Грузия принимает глобальный международный форум

На мероприятии представлены около 60 крупнейших торговых компаний Евросоюза и Великобритании 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T12:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает глобальный международный форум в сфере делового туризма m&i, говорится на сайте ведомства. Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций, форумов и конгрессов. По информации Администрации туризма, на мероприятии представлены около 60 крупнейших торговых компаний Евросоюза и Великобритании. В рамках форума m&i представители международных компаний провели B2B-встречи со своими грузинскими коллегами. Организатором масштабного форума в сфере делового туризма выступает Конгрессно-выставочное бюро Национальной администрации туризма, которое ежегодно участвует в мероприятиях, организуемых форумами m&i в различных странах Европы. На форумах представлены представители ведущих мировых конгресс-бюро, эксперты в данной области, туристические компании, представители организаций, работающих в сфере делового туризма, и организаторы мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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