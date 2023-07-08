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Грузия принимает глобальный международный форум
Грузия принимает глобальный международный форум
На мероприятии представлены около 60 крупнейших торговых компаний Евросоюза и Великобритании 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T12:18+0400
2023-07-08T12:18+0400
2023-07-08T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает глобальный международный форум в сфере делового туризма m&i, говорится на сайте ведомства. Целью форума является проведение в Грузии крупных международных конференций, форумов и конгрессов. По информации Администрации туризма, на мероприятии представлены около 60 крупнейших торговых компаний Евросоюза и Великобритании. В рамках форума m&i представители международных компаний провели B2B-встречи со своими грузинскими коллегами. Организатором масштабного форума в сфере делового туризма выступает Конгрессно-выставочное бюро Национальной администрации туризма, которое ежегодно участвует в мероприятиях, организуемых форумами m&i в различных странах Европы. На форумах представлены представители ведущих мировых конгресс-бюро, эксперты в данной области, туристические компании, представители организаций, работающих в сфере делового туризма, и организаторы мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, грузия, экономика, тбилиси, европа, великобритания
туризм, новости, грузия, экономика, тбилиси, европа, великобритания
Грузия принимает глобальный международный форум
12:18 08.07.2023 (обновлено: 12:29 08.07.2023)
На мероприятии представлены около 60 крупнейших торговых компаний Евросоюза и Великобритании
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает глобальный международный форум в сфере делового туризма m&i, говорится на сайте ведомства.
Целью форума
является проведение в Грузии крупных международных конференций, форумов и конгрессов.
По информации Администрации туризма, на мероприятии представлены около 60 крупнейших торговых компаний Евросоюза и Великобритании. В рамках форума m&i представители международных компаний провели B2B-встречи со своими грузинскими коллегами.
"Это мероприятие проводится впервые в Грузии. У нашей страны есть шанс занять достойное место на карте мира как место, где люди имеют возможность встречаться друг с другом. Отмечу, что встречи проходят в формате B2B с грузинскими компаниями, работающими в сфере делового туризма", – сказала глава Администрации Майя Омиадзе.
Организатором масштабного форума в сфере делового туризма выступает Конгрессно-выставочное бюро Национальной администрации туризма, которое ежегодно участвует в мероприятиях, организуемых форумами m&i в различных странах Европы.
На форумах представлены представители ведущих мировых конгресс-бюро, эксперты в данной области, туристические компании, представители организаций, работающих в сфере делового туризма, и организаторы мероприятий.