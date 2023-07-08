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Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?
Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?
Собственник Twitter сообщил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T17:17+0400
2023-07-08T17:17+0400
2023-07-08T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск обвинил в своем микроблоге в соцсети руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и отметил, что конфликт между ними перешел в личную плоскость.Портал Semafor ранее обнародовал письмо адвоката Маска Алекса Спиро: в нем тот выражал обеспокоенность из-за необходимости подать в суд на компанию Meta* из-за подозрений в использовании коммерческой тайны Twitter в работе новой социально сети Threads.Хозяин Twitter добавил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе. "Увидимся в клетке", – написал Маск.Meta* 6 июля запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, который призван потеснить Twitter. По информации Марка Цукерберга, спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети число регистраций в ней достигло 30 миллионов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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марк цукерберг, илон маск, facebook, twitter, в мире, новости
марк цукерберг, илон маск, facebook, twitter, в мире, новости
Илон Маск оскорбил Марка Цукерберга и пригрозил ему расправой: что случилось?
Собственник Twitter сообщил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Известный американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск обвинил в своем микроблоге в соцсети руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и отметил, что конфликт между ними перешел в личную плоскость.
Портал Semafor ранее обнародовал письмо адвоката Маска Алекса Спиро: в нем тот выражал обеспокоенность из-за необходимости подать в суд на компанию Meta* из-за подозрений в использовании коммерческой тайны Twitter в работе новой социально сети Threads.
"Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение (Twitter – прим. ред.), и теперь "змееныш" просто решил (его – прим. ред.) скопировать. Теперь это личное", – отреагировал Маск.
Хозяин Twitter добавил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе. "Увидимся в клетке", – написал Маск.
Meta* 6 июля запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, который призван потеснить Twitter. По информации Марка Цукерберга, спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети число регистраций в ней достигло 30 миллионов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.