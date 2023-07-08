https://sputnik-georgia.ru/20230708/natsdvizhenie-neset-otvetstvennost-za-prestupleniya-saakashvili--spiker-parlamenta-279360993.html

"Нацдвижение" несет ответственность за преступления Саакашвили – спикер парламента

"Нацдвижение" несет ответственность за преступления Саакашвили – спикер парламента

Экс-президент, отбывающий наказание в Грузии за совершение преступлений в период президентства, заявил о возвращении в политику 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T20:42+0400

2023-07-08T20:42+0400

2023-07-08T21:00+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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валерий гелашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что, так как экс-президент Михаил Саакашвили является настоящим лидером оппозиционной партии "Единое национальное движение", партия несет ответственность за его преступления.Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в Грузии за совершение преступлений в период президентства, заявил о возвращении в политику в середине июня. Основанная им партия "Нацдвижение" перманентно проводит акции с требованием его освобождения. Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Его возвращение в Грузию временно усилило поддержку партии, однако вскоре на фоне активности чиновников времен Саакашвили рейтинг "Нацдвижения" стал снова падать. Хотя партия и остается самой крупной оппозиционной силой страны, ее рейтинг в разы ниже рейтинга правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Саакашвили приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, тбилиси, валерий гелашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия