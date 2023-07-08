https://sputnik-georgia.ru/20230708/nazvany-data-i-mesto-provedeniya-konkursa-evrovidenie-2024-279346512.html
Названы дата и место проведения конкурса "Евровидение-2024"
Названы дата и место проведения конкурса "Евровидение-2024"
Финал европейского песенного конкурса состоится 11 мая в комплексе "Мальмё-Арена" 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T10:19+0400
2023-07-08T10:19+0400
2023-07-08T10:19+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).Победителем "Евровидения-2023", проходившего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин.Уточняется, что финал конкурса будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё Арена" 11 мая, полуфиналы пройдут там же 7 и 9 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, культура, евровидение, швеция
в мире, новости, культура, евровидение, швеция
Названы дата и место проведения конкурса "Евровидение-2024"
Финал европейского песенного конкурса состоится 11 мая в комплексе "Мальмё-Арена"
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).
Победителем "Евровидения-2023", проходившего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин.
"Мальмё был выбран после тщательного отбора городов, в ходе которого были изучены технические возможности для проведения соревнований; возможность размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов; инфраструктура и другие критерии", – говорится в заявлении.
Уточняется, что финал конкурса будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё Арена" 11 мая, полуфиналы пройдут там же 7 и 9 мая.