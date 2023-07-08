https://sputnik-georgia.ru/20230708/nazvany-data-i-mesto-provedeniya-konkursa-evrovidenie-2024-279346512.html

Названы дата и место проведения конкурса "Евровидение-2024"

Названы дата и место проведения конкурса "Евровидение-2024"

Финал европейского песенного конкурса состоится 11 мая в комплексе "Мальмё-Арена" 08.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Шведский город Мальмё примет музыкальный конкурс "Евровидение-2024". Об этом сообщает Европейский вещательный союз (EBU).Победителем "Евровидения-2023", проходившего в Ливерпуле, стала шведская певица Лорин.Уточняется, что финал конкурса будет проводиться в спортивном комплексе "Мальмё Арена" 11 мая, полуфиналы пройдут там же 7 и 9 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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