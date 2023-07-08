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Организаторы фестиваля "Прайд" сообщили об эвакуации с территории
Организаторы фестиваля "Прайд" сообщили об эвакуации с территории
Ситуация на месте проведения стала неконтролируемой после того, как сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T15:08+0400
2023-07-08T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Директор Tbilisi Pride Мариам Кварацхелия сообщила об эвакуации с территории места проведения фестиваля. Фестиваль должен был начаться через несколько часов. На территории находились только организаторы. Ситуация на месте проведения стала неконтролируемой после того, как сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и приблизились к территории фестиваля.Позже организация подтвердила эвакуацию. "Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранители не смогли защитить территорию. Была осуществлена эвакуация на маршрутных такси", – говорится в заявлении организации.Ранее полиция задержала несколько участников акции против проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси, сообщил телеканал "Формула".Что происходит на "Прайде"?Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси должен был завершить "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество.За несколько часов до начала противники фестиваля от различных консервативных групп прошли шествием от памятника Важа Пшавела до территории озера Лиси. По словам организаторов, их целью являлось не допустить проведения фестиваля.Позже несколько сотен противников проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси собрались неподалеку от места проведения фестиваля и прорвали кордон полиции.По информации телеканала, задержанные открыто оскорбляли полицию и пытались напасть на журналистов. Представители полиции подтвердили задержания, но число задержанных не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Организаторы фестиваля "Прайд" сообщили об эвакуации с территории
15:08 08.07.2023 (обновлено: 15:17 08.07.2023)
Ситуация на месте проведения стала неконтролируемой после того, как сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Директор Tbilisi Pride Мариам Кварацхелия сообщила об эвакуации с территории места проведения фестиваля.
Фестиваль должен был начаться через несколько часов. На территории находились только организаторы. Ситуация на месте проведения стала неконтролируемой после того, как сотни противников фестиваля прорвали кордоны полиции и приблизились к территории фестиваля.
"Друзья, не приезжайте сюда. Произошла эвакуация с территории, никто не пострадал", – написала Кварацхелия.
Позже организация подтвердила эвакуацию. "Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранители не смогли защитить территорию. Была осуществлена эвакуация на маршрутных такси", – говорится в заявлении организации.
Ранее полиция задержала несколько участников акции против проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси, сообщил телеканал "Формула".
Что происходит на "Прайде"?
Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси должен был завершить "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week), которая организована НПО "Тбилиси Прайд", поддерживающей ЛГБТК+ сообщество.
За несколько часов до начала противники фестиваля от различных консервативных групп прошли шествием от памятника Важа Пшавела до территории озера Лиси. По словам организаторов, их целью являлось не допустить проведения фестиваля.
Позже несколько сотен противников проведения фестиваля "Прайд" в Тбилиси собрались неподалеку от места проведения фестиваля и прорвали кордон полиции.
По информации телеканала, задержанные открыто оскорбляли полицию и пытались напасть на журналистов. Представители полиции подтвердили задержания, но число задержанных не уточняется.