https://sputnik-georgia.ru/20230708/petrov-den-2023-tserkovnye-i-narodnye-traditsii-prazdnika-279347330.html

Петров день 2023: церковные и народные традиции праздника

Петров день 2023: церковные и народные традиции праздника

Праздник в честь первоверховных апостолов Петра и Павла или Петров день, православная церковь отмечает 12 июля 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T13:37+0400

2023-07-08T13:37+0400

2023-07-08T13:37+0400

справки

религия

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Церковь особо чтит память первоверховных Петра и Павла, хотя все апостолы велики пред Богом. Как празднуют православные Петров день: о церковных и народных традициях праздника читайте в материале Sputnik Грузия. День Петра и Павла Спаситель по-разному призвал Петра и Павла на служение, однако оба погибли мученически – Петра распяли на кресте вниз головой, а Павла обезглавили мечом. Симон, необразованный, бедный рыбак, верный ученик Христа, прозванный Петром, с самого начала следовал за своим Учителем всюду. По воле Господа, переломный момент в жизни каждого из них сделал их теми, кем они стали. Петр и Павел олицетворяют два важных миссионерских качества – духовную твердость и разум. Петр в основном проповедовал среди простых иудеев, таких же как и он сам. А благодаря усилиям Павла, который просвещал и язычников, христианство перестало быть только еврейским религиозным движением. Петров день По церковному преданию первоверховных апостолов убили в Риме в один день – 12 июля по новому стилю (29 июня по старому стилю), примерно в 67 году. Праздник в честь святых Петра и Павла начали отмечать сразу же после их казни. Отмечать Петров день торжественной литургией с 324 года, когда при императоре Константине Великом построили храмы в честь первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Празднику предшествует Петров пост, который ежегодно начинается в понедельник, на 58-й день после Пасхи – в 2023 первый летний многодневный пост начался 12 июня. День памяти апостолов Петра и Павла в пост не входит, однако, если Петров день выпадает на среду или пятницу, то является постным. В 2023-м 12 июля выпадает на среду и является постным. Традиции праздника В Петров день православные по церковной традиции ходят в церковь на службу и просят апостолов Петра и Павла о здоровье, благополучии, покровительстве в делах и процветании. В праздник молодежь по народной традиции выходила в поле еще до рассвета "караулить солнце" и с первыми лучами солнца начинала радоваться и петь. Цель традиции, которая зародилась на Петров день очень давно, – отгонять русалок и другую нечисть от поселения. Тех, кто попадался, можно было огреть кнутом. Поэтому те, кто в подобном веселье не хотел участвовать, стерегли свои участки от проказников. На Петров день по древней традиции устраивали ярмарки, народные гуляния с песнями и танцами. В праздник по традиции накрывали богатый стол – резали барана и птицу, готовили различные блюда, в том числе пироги с курятиной, творогом, грибами и ягодами. По традиции на праздничный стол также подавали салаты из свежих овощей, молодой картофель с укропом и так далее. Обязательно в Петров день готовили свежую рыбу, так как апостола Петра считали покровителем рыбаков и рыбного промысла. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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