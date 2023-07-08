Петров день 2023: церковные и народные традиции праздника
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Праздник в честь первоверховных апостолов Петра и Павла или Петров день, православная церковь отмечает 12 июля
Церковь особо чтит память первоверховных Петра и Павла, хотя все апостолы велики пред Богом.
Как празднуют православные Петров день: о церковных и народных традициях праздника читайте в материале Sputnik Грузия.
День Петра и Павла
Спаситель по-разному призвал Петра и Павла на служение, однако оба погибли мученически – Петра распяли на кресте вниз головой, а Павла обезглавили мечом.
Симон, необразованный, бедный рыбак, верный ученик Христа, прозванный Петром, с самого начала следовал за своим Учителем всюду.
Савл – римский гражданин, сын знатных и богатых родителей, не знавший Иисуса в земной жизни, преследовал христиан как отступников от иудейского закона и богохульников. Крестившись, Савл взял имя Павел.
По воле Господа, переломный момент в жизни каждого из них сделал их теми, кем они стали. Петр и Павел олицетворяют два важных миссионерских качества – духовную твердость и разум.
Петр в основном проповедовал среди простых иудеев, таких же как и он сам. А благодаря усилиям Павла, который просвещал и язычников, христианство перестало быть только еврейским религиозным движением.
Петров день
По церковному преданию первоверховных апостолов убили в Риме в один день – 12 июля по новому стилю (29 июня по старому стилю), примерно в 67 году. Праздник в честь святых Петра и Павла начали отмечать сразу же после их казни.
Отмечать Петров день торжественной литургией с 324 года, когда при императоре Константине Великом построили храмы в честь первоверховных апостолов в Риме и Константинополе.
© photo: Sputnik / M. Filimonov / / Перейти в фотобанкИкона "Апостолы Петр и Павел", середина XI век
Икона "Апостолы Петр и Павел", середина XI век
© photo: Sputnik / M. Filimonov //
Празднику предшествует Петров пост, который ежегодно начинается в понедельник, на 58-й день после Пасхи – в 2023 первый летний многодневный пост начался 12 июня.
День памяти апостолов Петра и Павла в пост не входит, однако, если Петров день выпадает на среду или пятницу, то является постным. В 2023-м 12 июля выпадает на среду и является постным.
Традиции праздника
В Петров день православные по церковной традиции ходят в церковь на службу и просят апостолов Петра и Павла о здоровье, благополучии, покровительстве в делах и процветании.
В праздник молодежь по народной традиции выходила в поле еще до рассвета "караулить солнце" и с первыми лучами солнца начинала радоваться и петь. Цель традиции, которая зародилась на Петров день очень давно, – отгонять русалок и другую нечисть от поселения.
На Петров день молодежь также по народной традиции устраивала "шухарилки" – различные шалости, которые сохранились по сей день. В частности, крепили ведро воды над дверью, замазывали окна в доме, стучали в окно камушком, перегораживали дороги, одним словом, совершали действия, не наносящие материально ущерба.
Тех, кто попадался, можно было огреть кнутом. Поэтому те, кто в подобном веселье не хотел участвовать, стерегли свои участки от проказников.
На Петров день по древней традиции устраивали ярмарки, народные гуляния с песнями и танцами. В праздник по традиции накрывали богатый стол – резали барана и птицу, готовили различные блюда, в том числе пироги с курятиной, творогом, грибами и ягодами.
По традиции на праздничный стол также подавали салаты из свежих овощей, молодой картофель с укропом и так далее. Обязательно в Петров день готовили свежую рыбу, так как апостола Петра считали покровителем рыбаков и рыбного промысла.
Материал подготовлен на основе открытых источников.