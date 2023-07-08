https://sputnik-georgia.ru/20230708/pochemu-vredno-nosit-vysokie-kabluki-preduprezhdenie-uchenykh-279359213.html

Почему вредно носить высокие каблуки? Предупреждение ученых

Почему вредно носить высокие каблуки? Предупреждение ученых

Из-за любви к высоким каблукам модницы получают вывих лодыжки или рвут сухожилия 08.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-08T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Частое ношение обуви на высоком каблуке приводит к напряжению икроножной мышцы, пишет MailOnline со ссылкой на исследование ученых.Выяснилось, что из-за напряжения икроножной мышцы со временем она может сократиться на 13 процентов, стать более тугой и увеличить вероятность травм.Так, из-за любви к высоким каблукам модницы получают вывих лодыжки или рвут сухожилия. А при падении некоторые повреждают зубы и ломают запястья.Зачастую женщины, которые носят высокие каблуки, мучаются от боли в пальцах и подошвах. Причина – давление из-за приподнятого положения стопы. Это чревато воспалением, затрудняющим движение, отмечают ученые.Еще вероятные осложнения ношения туфель на высоких каблуках – пяточная шпора и уменьшение подвижности суставов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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