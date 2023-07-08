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Протесты в Тбилиси: противники ЛГБТ вышли на улицы - видео
Протесты в Тбилиси: противники ЛГБТ вышли на улицы - видео
Начало шествия защитников традиционных ценностей против фестиваля ЛГБТ в столице Грузии. Уже в начале акции сотни людей собрались у памятника Важа Пшавела в... 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T14:00+0400
2023-07-08T14:00+0400
2023-07-08T15:34+0400
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видео-новости из грузии
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акции протеста
лгбт
традиции
общество
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От памятника Важа Пшавела участники шествия двинулись к озеру Лиси, где на прилегающей территории должно было начаться проведение фестиваля "Прайд". Позже сотрудники полиции задержали несколько участников акции против проведения фестиваля. Они вступили в стычку с правоохранительными органами и прорвали один из кордонов полиции. Представители полиции подтвердили задержания, но число задержанных не уточняется.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, лгбт, традиции, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, лгбт, традиции, общество, видео
Протесты в Тбилиси: противники ЛГБТ вышли на улицы - видео
14:00 08.07.2023 (обновлено: 15:34 08.07.2023)
Начало шествия защитников традиционных ценностей против фестиваля ЛГБТ в столице Грузии. Уже в начале акции сотни людей собрались у памятника Важа Пшавела в центре Тбилиси.
От памятника Важа Пшавела участники шествия двинулись к озеру Лиси, где на прилегающей территории должно было начаться проведение фестиваля "Прайд".
Позже сотрудники полиции задержали несколько участников акции против проведения фестиваля. Они вступили в стычку с правоохранительными органами и прорвали один из кордонов полиции. Представители полиции подтвердили задержания, но число задержанных не уточняется.