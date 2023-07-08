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Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: температура поднимется до 35 градусов
Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: температура поднимется до 35 градусов
Вероятность осадков составляет 12%, говорят синоптики 08.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-08T23:03+0400
2023-07-08T23:03+0400
2023-07-08T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси достигнет плюс 34-35 градусов тепла, прогнозируют синоптики.В воскресенье, 9 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:34.Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Порывы ветра 35 км/ч. Вероятность осадков 12%, гроз – 3%. Облачность 46%Закат в Тбилиси будет в 20:36.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: температура поднимется до 35 градусов
Вероятность осадков составляет 12%, говорят синоптики
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси достигнет плюс 34-35 градусов тепла, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 9 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:34.
Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Порывы ветра 35 км/ч. Вероятность осадков 12%, гроз – 3%. Облачность 46%
Закат в Тбилиси будет в 20:36.