https://sputnik-georgia.ru/20230708/sinoptiki-o-pogode-v-tbilisi-na-voskresene-temperatura-podnimetsya-do-35-gradusov--279360841.html

Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: температура поднимется до 35 градусов

Синоптики о погоде в Тбилиси на воскресенье: температура поднимется до 35 градусов

Вероятность осадков составляет 12%, говорят синоптики 08.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Температура воздуха в Тбилиси достигнет плюс 34-35 градусов тепла, прогнозируют синоптики.В воскресенье, 9 июля, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:34.Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса, а днем поднимется максимум до 35 градусов тепла. Порывы ветра 35 км/ч. Вероятность осадков 12%, гроз – 3%. Облачность 46%Закат в Тбилиси будет в 20:36.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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